¿Son los chequeos médicos de los presidentes de EE.UU. un mero ejercicio de relaciones públicas?

"Bueno, piensan que parezco demasiado joven", bromeó Joe Biden, entonces de 81 años, tras su revisión médica anual como el presidente de mayor edad en la historia del país.

El presidente de Estados Unidos es una de las personas más poderosas del planeta y el escrutinio público de sus historiales médicos se ha convertido en un fenómeno claramente estadounidense.

Todos los presidentes de la historia moderna de EE.UU. han recorrido el breve trayecto desde la Casa Blanca hasta el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para someterse a un examen físico periódico, que se trata tanto de un mensaje político como de una cuestión de salud.

"Históricamente, los estadounidenses han querido presidentes masculinos, presidentes vigorosos", afirmó el doctor Matt Dallek, historiador político de la Universidad George Washington.

El examen físico es una forma en la que el presidente puede demostrar su vitalidad y, por lo tanto, proyectar una sensación de poder político.

Es algo que Donald Trump, a menos de tres semanas de cumplir 80 años, ha tratado de convertir en un elemento central de su imagen como mandatario.

Tras su examen anual, la Casa Blanca publicó el viernes un comunicado del médico de Trump, quien afirmó que se encontraba en "excelente estado de salud", aunque le recomendó hacer más ejercicio y perder peso.

También señaló que el presidente tenía "una función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general sólida" y que estaba "plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado".

Pero incluso la garantía de un informe médico favorable por parte del doctor del presidente tiene sus límites.

No existe la obligación de que el presidente comparta su historial médico, el cual está protegido por la misma ley de privacidad sanitaria que el resto de los estadounidenses.

"Me siento en plena forma"

Antes de la llegada de la televisión, a los presidentes les resultaba mucho más fácil ocultar sus problemas de salud.

En 1919, el presidente Woodrow Wilson sufrió un grave derrame cerebral que lo dejó prácticamente incapacitado durante la recta final de su presidencia. Por ello, en la práctica fue su esposa quien tomó las decisiones durante más de un año.

La gravedad de su estado fue ocultada en gran medida por su médico y el resto del personal.

Más tarde, aunque el público era en cierta medida consciente de que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía parálisis a causa de la poliomielitis, la Casa Blanca restó importancia a que usara una silla de ruedas hasta su muerte en el cargo en 1945.

Getty Images Ronald Reagan saluda a la prensa, junto con su esposa Nancy, después de someterse a una operación de cáncer durante su mandato.

Jacob Appel, especialista en ética médica del Hospital Mount Sinai de Nueva York e historiador de la salud presidencial, afirmó que no fue hasta el mandato del presidente Lyndon B. Johnson, durante la Guerra Fría en la década de 1960, cuando se hicieron públicos los resultados de los exámenes médicos periódicos.

En la década de 1970, el presidente Gerald Ford insistió en hacer pública parte de su información médica, a pesar de las objeciones de su propio médico, explicó Appel a la BBC.

"Me siento en plena forma. Cada día estoy más sano", declaró Ford a los medios tras su revisión médica de 1976. Añadió que nadaba todos los días para mantenerse en forma.

"Si yo fuera el público, ignoraría por completo esa información (divulgada por la Casa Blanca)", dijo Appel.

"El presidente puede seleccionar lo que queda bien y lo que no", declaró el especialista en ética médica a la BBC.

La mayoría de los informes de los chequeos presidenciales, sin embargo, contienen detalles de dolencias triviales.

"Los médicos extirparon una lesión cutánea precancerosa de la punta de su nariz", indica un informe de The New York Times sobre el chequeo anual de Bill Clinton de 1996.

Al año siguiente, le recomendaron auriculares para mejorar su audición.

En el ambiente partidista tan tenso de EE.UU., los políticos tienen poco que ganar al revelar cualquier posible debilidad.

Y la salud del presidente también podría ser una cuestión de seguridad nacional.

"Cualquier cosa que divulguemos al público estadounidense también será conocida por los servicios secretos rusos, el Gobierno chino y otros adversarios", señaló Appel.

Getty Images Biden era el hombre de más edad en ocupar la presidencia de EE.UU. cuando se sometió a su examen médico a los 80 años, en 2024.

A más edad, más interés por la salud

Tras una racha de presidentes relativamente jóvenes (Bill Clinton tenía 46 años cuando tomó posesión, George W. Bush tenía 54 y Barack Obama tenía 47), Estados Unidos eligió a dos de sus presidentes de más edad en rápida sucesión.

Trump tenía 70 años cuando tomó posesión por primera vez en 2017, y 78 cuando asumió el cargo por segunda vez el año pasado.

Biden, que ocupó el cargo entre los dos mandatos de Trump, entró en la Casa Blanca a los 78 años y la abandonó a los 82.

Esto "ha potenciado" el interés por los informes médicos anuales de los presidentes, afirmó Dallek.

"El escrutinio de Biden y Trump debido a su edad se mueve en un plano totalmente diferente", señaló el historiador político.

"Las preocupaciones en los medios de comunicación, en la opinión pública, los debates que se producen sobre si son aptos para el cargo, esas discusiones se intensifican".

La capacidad de Biden para desempeñar el cargo se convirtió en un tema central de la campaña de 2024, lo que finalmente le obligó a abandonar la carrera por la reelección.

Getty Images Trump saludó a los periodistas tras bajar del Marine One al terminar su cita.

Durante la segunda presidencia de Trump, los republicanos —y el propio presidente Trump— acusaron a antiguos miembros del gobierno de Biden de encubrir problemas de salud y deterioro mental, luego de la publicación de un libro revelador que indicaba que miembros del personal de la Casa Blanca de Biden intentaron ocultar su estado de salud.

Un portavoz de Biden afirmó en aquel momento que "las señales del envejecimiento no son indicio de incapacidad mental".

Encuestas recientes, realizadas antes de la última revisión médica de Trump, mostraron que un número significativo de estadounidenses estaba preocupado por su salud.

Una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos, publicada a principios de mayo, reveló que 59% de los encuestados no cree que Trump tenga la agudeza mental necesaria para desempeñar el cargo, mientras que 55% afirma que no cree que su salud física sea la adecuada.

Otra encuesta publicada por The Economist y YouGov sugirió que algo menos de la mitad de los estadounidenses cree que Trump es demasiado mayor para ser presidente.

El propio Trump se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor sobre su salud a medida que avanza en edad.

El chequeo médico de Trump de este año recogía sus "datos vitales", incluyendo la altura (1,91 m), el peso (108 kg), la frecuencia cardíaca en reposo (73 latidos por minuto) y la presión arterial (105/71 mmHg).

Su médico también se refirió a los hematomas en su mano, que han sido fotografiados durante actos públicos, calificándolos de "compatibles con una irritación leve de los tejidos blandos relacionada con los frecuentes apretones de manos", al tiempo que tomaba aspirina para la "prevención cardiovascular".

También subrayó su "abstinencia de toda la vida" del tabaco y el alcohol.

Posteriormente, en su plataforma Truth Social, escribió: "Todo salió perfecto".

Información adicional de Caitlin Wilson.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC