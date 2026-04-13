El truco con bicarbonato que deja tus frutas más limpias que el agua y casi nadie usa bien

El bicarbonato de sodio es útil para lavar frutas y verduras principalmente porque sus componentes ayudan a descomponer y eliminar ciertos residuos químicos y suciedad que el agua solo no siempre logra quitar.

Para lograr una limpieza efectiva, se recomienda diluir una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua y sumergir allí las frutas o verduras entre 12 y 15 minutos. Finalmente, es clave enjuagarlas con abundante agua corriente para eliminar cualquier residuo.

No hay que mezclar con bicarbonato con vinagre porque se neutralizan entre sí y pierden sus propiedades individuales de limpieza.

Aunque el bicarbonato de sodio es un aliado popular, su uso tiene limitaciones importantes y ciertas precauciones.

El uso de bicarbonato puede ser contraproducente en frutas delicadas o verduras de hoja muy blanda porque pueden absorber el bicarbonato, alterando su sabor. También cuenta con una capacidad de desinfección limitada porque no elimina bacterias peligrosas como la Salmonella o E. coli.

bicarbonato frutas y verduras El truco natural para cuidar tus frutas y tu salud. Shutterstock

Diferencias entre bicarbonato y productos industriales

Muchas personas eligen el bicarbonato por sus beneficios en salud y sostenibilidad: a diferencia de desinfectantes como el cloro, no degrada nutrientes como la vitamina C y los antioxidantes, puede ser más eficaz para eliminar ciertos pesticidas en frutas de piel lisa, no deja residuos tóxicos y es biodegradable. Además, resulta más económico y genera menos impacto ambiental. Si se utiliza, es importante que sea bicarbonato de grado alimenticio para garantizar su seguridad.