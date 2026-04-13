El truco con bicarbonato que deja tus frutas más limpias que el agua y casi nadie usa bien
Un método que elimina casi el 99% de los residuos de las frutas sin utilizar químicos industriales ni gastar un gran presupuesto.
El bicarbonato de sodio es útil para lavar frutas y verduras principalmente porque sus componentes ayudan a descomponer y eliminar ciertos residuos químicos y suciedad que el agua solo no siempre logra quitar.
Para lograr una limpieza efectiva, se recomienda diluir una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua y sumergir allí las frutas o verduras entre 12 y 15 minutos. Finalmente, es clave enjuagarlas con abundante agua corriente para eliminar cualquier residuo.
No hay que mezclar con bicarbonato con vinagre porque se neutralizan entre sí y pierden sus propiedades individuales de limpieza.
Por qué usar bicarbonato como método de limpieza
La mezcla de bicarbonato y agua tiene grandes beneficios
- Eliminación de pesticidas: Estudios demostraron que es más efectivo que el cloro o el agua para reducir pesticidas. Se estima que puede eliminar entre un 66.7% y 98.9% de los residuos.
- Remoción de ceras y suciedad: Ayuda a desprender capas de cera, tierra, insectos pequeños y huevos adheridos a la cáscara.
- Control microbiano: Aunque no es un desinfectante de grado médico, el cambio de pH ayuda a inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos y bacterias.
- Económico y seguro: es un método accesible, no tóxico y fácil de usar en casa.
Qué tener en cuenta antes de usarlo
Aunque el bicarbonato de sodio es un aliado popular, su uso tiene limitaciones importantes y ciertas precauciones.
El uso de bicarbonato puede ser contraproducente en frutas delicadas o verduras de hoja muy blanda porque pueden absorber el bicarbonato, alterando su sabor. También cuenta con una capacidad de desinfección limitada porque no elimina bacterias peligrosas como la Salmonella o E. coli.
Diferencias entre bicarbonato y productos industriales
Muchas personas eligen el bicarbonato por sus beneficios en salud y sostenibilidad: a diferencia de desinfectantes como el cloro, no degrada nutrientes como la vitamina C y los antioxidantes, puede ser más eficaz para eliminar ciertos pesticidas en frutas de piel lisa, no deja residuos tóxicos y es biodegradable. Además, resulta más económico y genera menos impacto ambiental. Si se utiliza, es importante que sea bicarbonato de grado alimenticio para garantizar su seguridad.