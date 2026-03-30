Las plantas que crecen con poca luz y sin que las riegues seguido

Estas plantas sobreviven en el rincón más oscuro de tu casa. Son ideales para baños, pasillos oscuros o lugares con poca luz.

La poca luz no es una excusa para vivir sin plantas. Estas especies toleran la sombra y prosperan en baños sin ventana, pasillos apagados y rincones sin sol directo. De hecho, sobreviven con luz artificial, humedad alta y riegos escasos. Son resistentes, accesibles y cambian por completo un espacio interior.

Las plantas que prosperan donde la luz natural no llega La ZZ planta es la reina indiscutible de la sombra. Su nombre científico es Zamioculcas zamiifolia y almacena agua en sus raíces como un camello. Tolera semanas sin riego, ambientes secos y luz mínima. Es ideal para oficinas, pasillos y habitaciones sin ventanas. Estudios de horticultura la ubican entre las tres plantas de interior más resistentes del mundo.

plantas La lengua de suegra absorbe humedad y purifica el aire. Crece en baños con poca ventilación y absorbe la humedad ambiental. Requiere riego una vez cada dos o tres semanas. Aguanta temperaturas bajas, corrientes de aire y total descuido. Pocas plantas ofrecen tanto a cambio de tan poco.

Lengua de suegra Foto: Shutterstock Lengua de suegra, una planta ideal para ambientes poco luminosos. Foto: Shutterstock El potus es la planta perfecta para pasillos sin luz natural. Crece con luz artificial fluorescente o LED sin problema. Sus tallos colgantes avanzan metros sin necesidad de sol directo. Es la especie más recomendada por diseñadores de interiores para espacios sin ventanas. Un estudio de la Universidad de Reading confirmó que el potus reduce el dióxido de carbono interior en ambientes cerrados.