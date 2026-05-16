Cuál es la serie argentina que conquista Netflix con una trama de fe y poder: fue galardonada y actúa Diego Peretti

Entre pastores evangélicos y ambiciones políticas, la serie invita a una reflexión profunda sobre los entramados más oscuros del sistema.

La industria audiovisual argentina continúa consolidando su presencia en el mercado global, y pocas producciones han logrado el impacto de El Reino. La miniserie, que debutó originalmente en 2021, se mantiene firme como uno de los contenidos más valorados de Netflix, cautivando a una audiencia que busca mucho más que un simple entretenimiento: una trama que dialogue directamente con los dilemas del poder y la religión.

Una fórmula de éxito para Netflix: fe, sangre y urnas netflix-el-reino-diego-perettijpg Con un elenco estelar y un guion perturbador, la producción argentina se posiciona como una de las mejores experiencias de suspenso del último tiempo. Netflix

Creada por la reconocida escritora Claudia Piñeiro y el director Marcelo Piñeyro, la serie despliega un relato asfixiante desde su primer minuto. La historia arranca con un hecho bisagra: el asesinato del compañero de fórmula del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) durante el cierre de campaña. Lo que parece un crimen aislado se convierte en el motor de un ascenso político meteórico, donde las intrigas de sacristía y los pasillos del Congreso se entrelazan de forma peligrosa.

el reino serie n Entre pastores evangélicos y ambiciones políticas, la serie invita a una reflexión profunda sobre los entramados más oscuros del sistema. Netflix

A lo largo de sus dos temporadas, El Reino no solo se apoya en un ritmo narrativo impecable, sino también en un despliegue visual de lujo. Críticos como Diego Lerer han destacado que el valor más alto de la obra reside en su capacidad para comentar la realidad global, trascendiendo las fronteras locales para explorar cómo se construye el carisma y la manipulación de las masas.