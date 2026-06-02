Las plantas respaldadas por la ciencia para ahuyentar cucarachas

Las cucarachas son un verdadero problema en el hogar. Si todos recurren a insecticidas en aerosol, existen plantas , respaldadas por la ciencia, que actúan como potentes repelentes. Esto es por sus compuestos aromáticos.

El romero , avalado por estudios del Servicio de Extensión AgriLife de la Universidad Texas A&M, es una de las opciones más efectivas. Se deben colocar ramas en puntos críticos del hogar, especialmente de la cocina. El aroma constante debilita la tolerancia de la plaga, convirtiendo la casa en un entorno hostil.

La segunda opción es la menta y la hierba gatera . Investigaciones desarrolladas por las universidades estatales de Iowa y Auburn descubrieron que la menta y la hierba gatera generan un rechazo inmediato en el sistema nervioso de estos insectos.

En este caso se colocan hojas machacadas de menta o pequeñas bolsas de tela con hierba gatera triturada detrás de la heladera, el horno y en rincones oscuros. Esto provocará una respuesta de huida instantánea.

La tercera opción recomendada es el laurel. Está avalado por instituciones como el CONICET y la Universidad de Nebraska-Lincoln para la protección pasiva de alacenas. Las hojas frescas liberan un olor más penetrante, ideal para cuando se detecta actividad reciente. Las secas, en cambio, ofrecen una protección residual más prolongada, ideal para colocar al fondo de los muebles y olvidarse por meses.

En este caso se aconseja trocear o romper las hojas para liberar los aceites esenciales que interfieren en el asentamiento de los insectos.

Para que estas barreras naturales sean efectivas, los expertos destacan una advertencia clave como no combinarlas con venenos comerciales.