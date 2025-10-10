Los recomendados del streaming: 5 estrenos imperdibles para maratonear este fin de semana

Llega el fin de semana largo y no hay mejor plan que sofá, un buen snack y algo para ver sin remordimientos. Entre estrenos, miniseries y películas que ya están dando que hablar, las plataformas de streaming dan la bienvenida a nuevos títulos. Desde un misterio en alta mar hasta un intenso thriller ambientado en Alaska, te contamos qué vale la pena ver este finde.

En esta nota te dejamos cinco propuestas que acaban de sumarse a los catálogo de Netflix , HBO Max , Prime Video y Apple TV+ , y que prometen mantenerte frente a la pantalla todo el fin de semana.

Netflix sigue firme en su era de adaptaciones de best-sellers de thriller y misterio. En este caso optó por la novela homónima de Ruth Ware, publicada en 2016.

En este thriller, Keira Knightley interpreta a Laura Blacklock, una periodista que es invitada a cubrir el viaje inaugural de un yate exclusivo de una pareja de millonarios, que organizará una gala benéfica. Durante el viaje, Laura asegura haber presenciado cómo alguien era arrojado por la borda. Nadie le cree, no hay pruebas ni registro del supuesto pasajero desaparecido. Pero ella está decidida a llegar al fondo del misterio, aunque eso signifique arriesgar su propia vida.

Por qué verla: Si te gustan los thrillers psicológicos del estilo de La chica del tren o La mujer en la ventana, esta película es para vos. Aunque la resolución no es tan convincente, la puesta en escena y la presencia de varios sospechosos en un entorno sin escapatoria, funciona. Ideal para quienes disfrutan de esos relatos donde nada es lo que parece y cada personaje podría ser culpable.

La sustancia | HBO Max

Demi Moore protagoniza La Sustancia Demi Moore en una de las mejores actuaciones de su carrera. MUBI

La película escrita y dirigida por Coralie Fargeat fue una de las grandes sorpresas de 2024, y ahora acaba de llegar a HBO Max. Nominada a cinco Premios Oscar, la cinta está protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Denis Quaid.

La sustancia sigue a Elisabeth Sparkle, una exestrella de televisión en decadencia, que acaba de ser despedida de su trabajo. Un día recibe la oferta de probar una sustancia que promete una versión rejuvenecida y perfecta de sí misma, y no puede resistirse a probarla. Sin embargo, pronto descubrirá que esa nueva versión de sí misma, más joven, bella y ambiciosa, tiene consecuencias aterradoras.

Por qué verla: Esta película combina lo mejor del terror corporal, con una feroz crítica al culto a la juventud y una poderosa metáfora sobre la identidad femenina. Una experiencia visualmente impactante, entre el horror psicológico y la sátira social. No es una película para todos, pero definitivamente es una de las mejores de los últimos años.

Reclutas | Netflix

reclutas Boots cuenta con 8 episodios. Netflix

Esta semana la plataforma lanzó una miniserie ambientada en los años 90, que se basa en las memorias de Greg Cope White, titulada The Pink Marine, que detalla sus días en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos siendo gay.

Reclutas sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que se une al Cuerpo de Marines junto a su mejor amigo Ray (Liam Oh). Lo que nadie sabe es que Cameron aún no ha salido del clóset, y en una época donde ser gay en el ejército era ilegal, deberá sobrevivir al entrenamiento militar, a la presión y al miedo constante de ser descubierto.

Por qué verla: Esta serie mezcla drama, comedia y crítica social con un equilibrio sorprendente. Lejos de caer en clichés, ofrece una mirada sensible sobre la identidad y la masculinidad en un entorno hostil. Miles Heizer, conocido por 13 Reasons Why, brinda una gran actuación. Son 8 episodios que se ven de un tirón.

Los 39 | Prime Video

Los 39 1 Una historia poco conocida basada en hechos reales. Secuoya Studios

Para los amantes de los dramas históricos, Prime Video acaba de estrenar una serie española de 2024, inspirada en hechos reales.

Los 39 narra la historia de los hombres que Cristóbal Colón dejó atrás en La Española en 1492. Aislados, deberán sobrevivir entre tensiones internas, amores prohibidos y el choque cultural con las tribus taínas. Lo que empieza como una misión de conquista termina siendo una lucha por la humanidad misma.

Por qué verla: Esta serie no solo cuenta con una impecable ambientación y recreación de los hechos, sino que se adentra en el conflicto, política y religión que estos hombres debieron atravesar. Los 39 cuenta con 7 episodios y es ideal para quienes disfrutan de ficciones como Vikingos o The Last Kingdom, pero buscan una historia basada en hechos reales.

Alaska: La última frontera | Apple TV+

alaska la ultima frontera Jason Clarke y Haley Bennett en Alaska: La última frontera. Apple TV+

Apple TV+ ha redoblado la apuesta, posicionándose como una de las plataformas con mejores series del último tiempo. En esta ocasión lanza Alaska: La última frontera, el nuevo thriller de Jon Bokenkamp, el creador de The Blacklist.

Cuando un avión que transporta prisioneros se estrella en medio del helado desierto de Alaska, el marshall Frank Remnick se enfrenta a Havlock, un exagente devenido en fugitivo que esconde oscuros secretos. A la caza también se suma Sidney, una agente que comparte un pasado con el prófugo. Lo que sigue es una persecución mortal entre la nieve, los secretos y la traición.

Por qué verla: Si te gustan los thrillers de supervivencia en entornos extremos, esta serie tiene todos los ingredientes: tensión, misterio y un paisaje que es tan hostil como hipnótico. Además cuenta con un elenco de primera que incluye a Jason Clarke, Dominic Cooper y Haley Bennett.