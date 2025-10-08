De no tener un peso a trabajar con un ídolo mundial: el streamer Markito Navaja contó su historia

De vivir con sus abuelos y mudarse de urgencia, a tener su propia casa pagada de su bolsillo; de ocho personas que miraron su primer vivo, a más de 10 millones de seguidores y suscriptores en todas sus cuentas, el streamer Markito Navaja ha demostrado ser un jugador de toda la cancha :

En El Fútbol Podcast, donde dijo presente, repasó su historia de vida, el llamado del Kun Agüero , su vínculo con el fútbol y el detrás de escena de una industria que hoy compite con la televisión.

El streamer que hizo de su nombre una marca, habló sin filtros sobre su vida, su carrera y el fenómeno que lo convirtió en una de las caras más queridas del streaming latinoamericano. “Yo soy un pibe de barrio que no pudo ser futbolista y terminó jugando en otro equipo: el del streaming”, afirmó con humildad y carisma.

Criado en Tigre, entre tardes de potrero y mates con sus abuelos, Marcos Prez —su verdadero nombre— recuerda una infancia de esfuerzo: “Los mismos botines que usaba para ir al club eran los que usaba para ir al colegio. Un lujo era salir a comer afuera”.

Durante la pandemia su historia cambió para siempre. “Le dije a mi viejo que no iba más a la barbería porque quería streamear. Era una locura: la barbería se fundía y yo quería hablarle a una cámara. Pero mi viejo me bancó igual. Hasta me prestó el nombre: Navajas es nuestro apellido al revés”, destaca el streamer.

El empujón final llegó de la mano de Coscu, referente del streaming argentino. “Me vio, me dijo que tenía chispa y me regaló un teclado y un mouse. Empecé con un vivo en Instagram, ocho personas mirándome. Hoy me siguen millones”.

El verdadero quiebre en tanto fue cuando el Kun Agüero lo llamó para sumarlo a KRÜ, su equipo de streamers. “Atiendo el teléfono y era el Kun. Me largué a llorar. Mis viejos no lo podían creer. Veníamos de no tener un peso y de repente estaba trabajando con un ídolo mundial”, cuenta emocionado.

La competencia te hace mejor afirma Navaja

Markito Navaja streamer - COMPETENCIA STREAM

Desde entonces, Markito se transformó en la cara del fútbol argentino dentro del streaming, combinando humor, carisma y pasión. Los mundiales de streamers, donde representa a la Argentina, los vive como un verdadero jugador de Selección: “Cuando te ponés la camiseta argentina no hay chiste. Te cambia todo. Jugamos contra Inglaterra y los pasamos por arriba 4-1. Fue una fiesta.”

"No conozco a Messi"

Markito Navaja streamer - NO CONOCE A LEO

Hoy, con contratos con Nike, apariciones en ESPN, su propio equipo —La Crema, campeón de la Copa Potrero— y nuevos proyectos junto a Mauro Zárate, Markito se consolida como una marca en sí mismo. “Invierto en mis proyectos, en la gente que labura conmigo y en mejorar el contenido. La plata no me vuelve loco, me gusta hacer lo que disfruto”, asegura.

"El streaming se apodera porque es más cercano"

Markito Navaja streamer - Streaming se está apoderando de los medios

Aunque reconoce el costo de la exposición, está convencido de que el balance es más que positivo: “Engordé 15 kilos, me insultan, me piden fotos todo el día… pero también me cambió la vida. Antes cortaba el pelo en la barbería, ahora entrevisto jugadores y represento al país. El streaming es mi cancha, y Argentina siempre juega a ganar.”