De no tener un peso a trabajar con un ídolo mundial: el streamer Markito Navaja contó su historia
Es el streamer argentino del momento, pasó de cortar el pelo en la barbería de su papá a que lo llame el Kun Agüero y, hoy, lleva el fútbol argentino al mundo.
De vivir con sus abuelos y mudarse de urgencia, a tener su propia casa pagada de su bolsillo; de ocho personas que miraron su primer vivo, a más de 10 millones de seguidores y suscriptores en todas sus cuentas, el streamer Markito Navaja ha demostrado ser un jugador de toda la cancha:
- Es capitán de la Selección Argentina de Streamers y jugó Mundial
- Cara de Nike como representante del fútbol dentro del streaming
- Participó en eventos de FIFA de primer nivel con leyendas del fútbol
En El Fútbol Podcast, donde dijo presente, repasó su historia de vida, el llamado del Kun Agüero, su vínculo con el fútbol y el detrás de escena de una industria que hoy compite con la televisión.
Te Podría Interesar
El streamer que hizo de su nombre una marca, habló sin filtros sobre su vida, su carrera y el fenómeno que lo convirtió en una de las caras más queridas del streaming latinoamericano. “Yo soy un pibe de barrio que no pudo ser futbolista y terminó jugando en otro equipo: el del streaming”, afirmó con humildad y carisma.
Nunca había tenido la posibilidad de elegir reflexiona el streamer
Criado en Tigre, entre tardes de potrero y mates con sus abuelos, Marcos Prez —su verdadero nombre— recuerda una infancia de esfuerzo: “Los mismos botines que usaba para ir al club eran los que usaba para ir al colegio. Un lujo era salir a comer afuera”.
Durante la pandemia su historia cambió para siempre. “Le dije a mi viejo que no iba más a la barbería porque quería streamear. Era una locura: la barbería se fundía y yo quería hablarle a una cámara. Pero mi viejo me bancó igual. Hasta me prestó el nombre: Navajas es nuestro apellido al revés”, destaca el streamer.
El empujón final llegó de la mano de Coscu, referente del streaming argentino. “Me vio, me dijo que tenía chispa y me regaló un teclado y un mouse. Empecé con un vivo en Instagram, ocho personas mirándome. Hoy me siguen millones”.
El verdadero quiebre en tanto fue cuando el Kun Agüero lo llamó para sumarlo a KRÜ, su equipo de streamers. “Atiendo el teléfono y era el Kun. Me largué a llorar. Mis viejos no lo podían creer. Veníamos de no tener un peso y de repente estaba trabajando con un ídolo mundial”, cuenta emocionado.
La competencia te hace mejor afirma Navaja
Desde entonces, Markito se transformó en la cara del fútbol argentino dentro del streaming, combinando humor, carisma y pasión. Los mundiales de streamers, donde representa a la Argentina, los vive como un verdadero jugador de Selección: “Cuando te ponés la camiseta argentina no hay chiste. Te cambia todo. Jugamos contra Inglaterra y los pasamos por arriba 4-1. Fue una fiesta.”
"No conozco a Messi"
Hoy, con contratos con Nike, apariciones en ESPN, su propio equipo —La Crema, campeón de la Copa Potrero— y nuevos proyectos junto a Mauro Zárate, Markito se consolida como una marca en sí mismo. “Invierto en mis proyectos, en la gente que labura conmigo y en mejorar el contenido. La plata no me vuelve loco, me gusta hacer lo que disfruto”, asegura.
"El streaming se apodera porque es más cercano"
Aunque reconoce el costo de la exposición, está convencido de que el balance es más que positivo: “Engordé 15 kilos, me insultan, me piden fotos todo el día… pero también me cambió la vida. Antes cortaba el pelo en la barbería, ahora entrevisto jugadores y represento al país. El streaming es mi cancha, y Argentina siempre juega a ganar.”