Netflix: la miniserie francesa de acción y drama histórico que está dando que hablar

La miniserie ya se encuentra entre lo más visto de Netflix. Ideal para quienes disfrutan de series cortas de acción.

Netflix suma a su catálogo la miniserie de solo 8 capítulos que ya está dando que hablar. Se trata de Néro, una producción ambientada en Francia en 1504 que sigue la historia de un asesino que debe proteger a su hija de enemigos que acechan en cada esquina.

La serie cuenta con actores europeos reconocidos como Pio Marmaï en el papel de Néro, Alice Isaaz como Hortense, Lili-Rose Carlier Taboury como Perla, Olivier Gourmet como Horace, Yann Gael como Lothar, entre otros.

Netflix: una trama intensa de lealtad y supervivencia Néro es la miniserie que todos los fans de la acción están mirando. En cada episodio, se pueden ver persecuciones, enfrentamientos y decisiones morales complejas que mantienen al espectador al borde del asiento. Esta tensión se mezcla con los secretos familiares y las conspiraciones que se desarrollan en un contexto histórico bien recreado.

Captura de pantalla 2025-09-29 122252 En Nero, un asesino despiadado recorre la Francia del siglo XVI para proteger a su hija recién descubierta de enemigos mortales. Foto: Netflix Producción y estilo visual Uno de los aspectos más notable de esta producción, sin dudas, es su fotografía y la recreación de la época. Néro representa la calidad de las nuevas producciones que se suman a Netflix en el último tiempo.