Netflix: la miniserie francesa de acción y drama histórico que está dando que hablar

La miniserie ya se encuentra entre lo más visto de Netflix. Ideal para quienes disfrutan de series cortas de acción.

La miniserie de Netflix que combina acción, intriga y drama familiar. Foto: Archivo

Netflix suma a su catálogo la miniserie de solo 8 capítulos que ya está dando que hablar. Se trata de Néro, una producción ambientada en Francia en 1504 que sigue la historia de un asesino que debe proteger a su hija de enemigos que acechan en cada esquina.

La serie cuenta con actores europeos reconocidos como Pio Marmaï en el papel de Néro, Alice Isaaz como Hortense, Lili-Rose Carlier Taboury como Perla, Olivier Gourmet como Horace, Yann Gael como Lothar, entre otros.

Netflix: una trama intensa de lealtad y supervivencia

Néro es la miniserie que todos los fans de la acción están mirando. En cada episodio, se pueden ver persecuciones, enfrentamientos y decisiones morales complejas que mantienen al espectador al borde del asiento. Esta tensión se mezcla con los secretos familiares y las conspiraciones que se desarrollan en un contexto histórico bien recreado.

En Nero, un asesino despiadado recorre la Francia del siglo XVI para proteger a su hija reci&eacute;n descubierta de enemigos mortales. Foto: Netflix

En Nero, un asesino despiadado recorre la Francia del siglo XVI para proteger a su hija recién descubierta de enemigos mortales. Foto: Netflix

Producción y estilo visual

Uno de los aspectos más notable de esta producción, sin dudas, es su fotografía y la recreación de la época. Néro representa la calidad de las nuevas producciones que se suman a Netflix en el último tiempo.

Además, quienes ya disfrutaron de esta miniserie destacan la actuación de sus personajes y la manera en la que logran transmitir la intensidad y sus conflictos internos.

