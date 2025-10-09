Netflix: la miniserie española que debes ver si te gustó En el barro

Dentro de Netflix hay brillantes títulos para todos los gustos y edades. Aquí te dejamos una recomendación si disfrutaste de En el barro.

¿Eres uno de los tantos que quedaron fascinados con En el barro? Si es así, aquí te recomendamos una miniserie española que está en Netflix y que, entonces, te gustará. Se llama El caso Asunta y es una producción de drama criminal creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea.

La tira está inspirada en el caso Asunta Basterra y fue producida por Bambú Producciones. La protagonizan Candela Peña y Tristán Ulloa, su estreno fue en abril del 2024 y es para mayores de 16 años.

Caso Asunta Caso Asunta, un true crime estremecedor Caso Asunta en Netflix La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Cuando los padres de Asunta, que tiene solo doce años, denuncian su desaparición, la investigación pronto se vuelve en su contra. Inspirada en hechos reales".

La historia pone como punto de partida el 21 de septiembre de 2013, cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen, conmocionando a toda la ciudad y al país.