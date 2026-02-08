Dos películas en Netflix para reír sin parar y disfrutar el domingo

Un domingo perfecto para reír con dos comedias en Netflix que garantizan diversión: Atrapa ese email y La otra Missy.

En Netflix, una de las escenas de Atrapa ese email.

Si lo que estás buscando este domingo es un plan relajado sin moverte de tu casa, aquí te traemos uno que te encantará. Son dos películas de comedia que están en Netflix y que te harán estallar de risa. Así es que prepara las palomitas, acomódate en el sillón y disfruta de estas dos propuestas.

Una es Atrapa ese email que cuenta la historia de una mujer que, tras enviar un correo embarazoso a su nuevo amor, decide viajar a México con sus amigas para eliminarlo antes de que lo lea. El viaje se convierte en una serie de situaciones cómicas, malentendidos y aventuras inesperadas que mantienen al espectador entretenido todo el tiempo.

En el reparto está Nasim Pedrad, Anna Camp, Lamorne Morris, Heather Graham, Robbie Amell, Sarah Burns y Jessica Chaffin. Se estrenó en 2020 y fue dirigida por LP, con guión de Ellen Rapoport.

netflix Atrapa ese email asegura entretenimiento y muchas risas. La otra, La otra Missy. Es un film que narra la confusión de un hombre que invita a cenar a la persona equivocada. Lo que parecía un encuentro normal se transforma en un fin de semana lleno de desastres, malentendidos y momentos hilarantes, gracias a un humor absurdo y exagerado que provoca carcajadas continuas.

Fue dirigida por Tyler Spindel, con un guión de Chris Pappas y Kevin Barnett. Está protagonizada por David Spade y Lauren Lapkus, y fue estrenada en Netflix en mayo de 2020.