Las plantas que florecen todo el año en macetas

Tener plantas que florecen todo el año es como tener un pedacito de primavera en casa. Solo necesitas los cuidados y luz.

No necesitas un jardín, solo unas buena macetas, algo de sol y un poco de cariño para que tus plantas den flores todo el año. El kalanchoe es una de las favoritas por sus flores intensas y su facilidad de cuidado. Esta suculenta resiste bien los ambientes secos y puede florecer varias veces al año. Con buena luz y riego moderado, llena de color cualquier rincón. Sus tonos van del rojo al naranja y hasta al rosa, ideales para crear un contraste vibrante.

Más plantas para alegrar tu casa Las violetas africanas son pequeñas, delicadas y muy fieles. Si reciben buena luz natural y un poco de humedad, regalan flores durante meses. Son perfectas para interiores y quedan preciosas en ventanas o estanterías. Su tamaño compacto permite agrupar varias para lograr un efecto colorido sin ocupar demasiado espacio.

kalanchoe Otra infaltable es la impatiens, también llamada “alegría del hogar”. Su nombre no exagera: florece casi todo el año si tiene sombra ligera y tierra húmeda. Es ideal para quienes buscan un toque alegre en balcones o patios. Sus pétalos parecen sonreír y se adaptan muy bien a macetas medianas o jardineras.

plantas Las minirosas también tienen su encanto eterno. Aunque parezcan delicadas, son resistentes y florecen en ciclos continuos si reciben sol directo. En balcones o terrazas se convierten en una joya viva. Solo necesitan poda ligera cuando las flores se marchitan y algo de abono cada pocas semanas para mantener su fuerza.