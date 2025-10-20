Las plantas con flores para espacios con poca luz

Estas plantas con flores iluminan tu casa aunque crezcan en rincones con sombra. Anota y llena tu hogar de color.

Las plantas con flores transforman la energía de tu hogar. Muchas personas creen que sin sol directo las flores no sobreviven, pero existen especies que disfrutan de la luz suave y florecen en rincones donde parecería imposible. Así, hasta el pasillo más oscuro puede llenarse de vida y belleza natural.

Las plantas que necesitan poca luz Una de las más apreciadas es la violeta africana, pequeña, delicada y con la capacidad de florecer casi todo el año. Solo necesita luz indirecta y un poco de humedad en el ambiente para dar flores violetas, azules o rosadas. Colocada en una mesa o repisa, cualquier rincón se embellece.

violeta La violeta africana es una de las plantas que necesita poca luz El lirio de la paz es otro favorita porque da flores blancas elegantes y al mismo tiempo purifica el aire. Tolera bien los espacios sombríos y se adapta a interiores con facilidad. Es una planta agradecida que, con un riego moderado, muestra su esplendor.

Con este truco casero podrás tener el jardín lleno de lirios Foto: SHUTTERSTOCK Con este truco casero podrás tener el jardín lleno de lirios Foto: SHUTTERSTOCK Las bromelias sorprenden con flores exóticas que duran meses sin perder intensidad. Son perfectas para interiores porque requieren cuidados simples y se adaptan a macetas de diferentes tamaños. Sus colores vivos contrastan con la sombra y generan un efecto decorativo llamativo que se mantiene durante gran parte del año, incluso en espacios alejados de ventanas.

bromelia Las begonias también son aliadas en sitios con luz tenue. Sus flores se presentan en tonos variados y llenan de color los pasillos, salas o habitaciones. Además, sus hojas aportan textura y brillo, lo que convierte a la planta en una opción doblemente decorativa. Con un riego cuidadoso y sin excesos, ofrece floraciones generosas y duraderas.