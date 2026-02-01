Tras el temporal: cómo se decide si abre o no el paso a Chile

La reapertura del paso a Chile depende de una evaluación conjunta por el clima y el riesgo de deslizamientos, sobre todo del lado chileno.

Miles de personas cruzaban por día antes del cierre del Paso a Chile, que ahora permanece clausurado por condiciones meteorológicas adversas.

El Paso Internacional Cristo Redentor sigue cerrado de forma preventiva y la decisión no pasa por un solo motivo ni por un solo país. La reapertura del principal cruce entre Argentina y Chile se define en conjunto, con el foco puesto en que quienes viajen por alta montaña puedan hacerlo de manera segura.

Mientras tanto, desde la Coordinación Argentina decidieron que el paso permanezca cerrado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos este domingo. El motivo central es la persistencia de un frente de inestabilidad, especialmente del lado chileno, donde se mantiene el alerta por posibles deslizamientos de tierra.

Las autoridades explicaron que este lunes 2 de febrero a las 7 de la mañana se realizará una reunión clave entre las coordinaciones de ambos países. Allí se analizará el estado de las rutas, las condiciones climáticas y la seguridad general antes de tomar una decisión oficial sobre una eventual reapertura.

Hasta que no finalice la reunión y se emita un comunicado oficial, no habrá información confirmada sobre la reapertura. Desde las coordinaciones pidieron a los usuarios mantenerse informados únicamente por canales oficiales y evitar viajar hacia la frontera.

Cuántas personas cruzaban por día y el impacto del cierre Antes del cierre por las tormentas, el movimiento en el Paso Cristo Redentor era intenso. Según el último registro informado por la Coordinación Argentina, el 29 de enero ingresaron desde Chile a la Argentina 6.829 personas, en 1.438 vehículos y 46 colectivos, una cifra que refleja el alto flujo diario.