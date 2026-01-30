Cierran el Paso a Chile de manera preventiva por las condiciones meteorológicas
El paso a Chile suspenderá su transitabilidad en las próximas horas en ambos sentidos. Todos los detalles.
La Coordinación General del Paso a Chile Cristo Redentor informó que se suspenderá preventivamente la transitabilidad por la ruta en las próximas horas, debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.
En concreto, a partir de las 22 se permitirá llegar solo hasta Uspallata y Guardia Vieja, y desde las 00 se cerrará el túnel internacional por 24 horas.
Los informes meteorológicos indican fuertes precipitaciones en Alta Montaña, y las mismas no garantizan condiciones seguras de transitabilidad por posibles desprendimientos y arraste de materiales sobre la ruta.
El pronóstico en el Paso a Chile
Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.
Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.