Cierran el Paso a Chile de manera preventiva por las condiciones meteorológicas

El paso a Chile suspenderá su transitabilidad en las próximas horas en ambos sentidos. Todos los detalles.

El paso a Chile suspenderá su transitabilidad en las próximas horas en ambos sentidos. Todos los detalles.

La Coordinación General del Paso a Chile Cristo Redentor informó que se suspenderá preventivamente la transitabilidad por la ruta en las próximas horas, debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.

En concreto, a partir de las 22 se permitirá llegar solo hasta Uspallata y Guardia Vieja, y desde las 00 se cerrará el túnel internacional por 24 horas.

Los informes meteorológicos indican fuertes precipitaciones en Alta Montaña, y las mismas no garantizan condiciones seguras de transitabilidad por posibles desprendimientos y arraste de materiales sobre la ruta.

El pronóstico en el Paso a Chile Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.