Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Luego de permanecer cerrado por fuertes lluvias, que generaron desprendimiento de barro y piedra en la calzada, este lunes al mediodía el paso a Chile quedó habilitado nuevamente.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para este martes "mal tiempo con algunas precipitaciones en la parte norte de alta montaña, entre las 16 y las 23, asociado a la actividad conectiva del llano".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Para el miércoles, el pronóstico señala "precipitaciones desde las 15 iniciando en el sector norte y extendiéndose luego al centro y sur de la cordillera".

Previo a iniciar viaje las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información oficial está disponible en https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: