Paso a Chile: estado actual, demoras y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

En la mañana de este miércoles, la espera en Los Libertadores ( Chile ) es de 40 minutos. Del lado argentino, en tanto, hay 15 minutos de demoras en Horcones.

El pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala para este miércoles "precipitaciones desde las 15 iniciando en el sector norte y extendiéndose luego al centro y sur de la cordillera".

A primera hora de la mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

El jueves el pronóstico indica cielo despejado durante la mañana y las primeras horas de la tarde, mientras que a partir de las 15 se espera el desarrollo de precipitaciones moderadas en las zonas norte y central de alta montaña.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: