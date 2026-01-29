Cómo está el paso a Chile y qué se espera para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

La Oficina de Vigilancia Meteorológica señala para este jueves cielo despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Desde las 15:00, desarrollo de precipitaciones moderadas en las zonas norte y central de alta montaña.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 2° Para el viernes, al pronóstico anticipa mal tiempo en cordillera a partir de las 12, con precipitaciones moderadas asociadas a la inestabilidad en el llano.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.