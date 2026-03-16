Paso a Chile: cómo estará el cruce internacional en este arranque de semana

El Paso Internacional Cristo Redentor , que conecta Mendoza con Chile por la Ruta Nacional 7, comenzó la semana habilitado para todo tipo de vehículos. Desde la coordinación argentina informaron que el corredor funciona las 24 horas y en ambos sentidos para autos particulares, ómnibus y transporte de cargas.

Durante la mañana de este lunes, las condiciones en la alta montaña presentan frío típico de la zona, aunque sin restricciones para circular. Las temperaturas registradas a primera hora fueron de 7° en Uspallata, 3° en Punta de Vacas, -2° en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

El pronóstico meteorológico para la cordillera anticipa nubosidad variable y la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde o la noche. También se esperan ráfagas de viento en sectores de la ruta internacional, por lo que recomiendan manejar con precaución.

Desde el Ministerio del Interior recordaron que antes de viajar hacia la cordillera es conveniente consultar el estado actualizado del paso internacional en los canales oficiales. El objetivo es evitar demoras o contratiempos ante eventuales cambios en las condiciones climáticas.

Las autoridades aconsejan planificar el viaje con anticipación y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el corredor internacional. Además, recomiendan circular a velocidad moderada en los sectores más altos de la ruta.

El paso Pehuenche permanecerá cerrado

En paralelo, el Paso Internacional Pehuenche, ubicado en el sur mendocino, permanecerá cerrado durante este lunes 16 de marzo. La medida fue tomada a pedido de las autoridades chilenas debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas para la zona.

Desde el Centro de Frontera Pehuenche informaron que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso. Por ese motivo, se pide a quienes planeen viajar hacia Chile por ese corredor que sigan las actualizaciones oficiales antes de emprender el trayecto.