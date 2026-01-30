Presenta:

Sociedad

|

Paso a Chile

Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

MDZ Sociedad

paso a chile los libertadores cruce aduana
Walter Moreno/MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

En el inicio del fin de semana, el pronóstico indica para este viernes "mal tiempo desde las 12:00 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano".

Te Podría Interesar

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 12°
  • Punta de Vaca: 6°
  • Puente del Inca: 3°
  • Las Cuevas: 2°

Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.

Archivado en

Notas Relacionadas