Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

En el inicio del fin de semana, el pronóstico indica para este viernes "mal tiempo desde las 12:00 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 2° Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.