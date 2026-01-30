Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para el fin de semana
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.
En el inicio del fin de semana, el pronóstico indica para este viernes "mal tiempo desde las 12:00 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano".
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 12°
- Punta de Vaca: 6°
- Puente del Inca: 3°
- Las Cuevas: 2°
Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.
Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.