Colapsó el paso Pehuenche por el cierre del Cristo Redentor: largas filas al aire libre y con lluvias

El paso del sur provincial registró una mayor demanda ante el cierre del paso Cristo Redentor. La fila que se hace a la intemperie y en medio de la lluvia.

La coordinación del paso Cristo Redentor decidió cerrarlo en medio de las intensas tormentas que afectaron a la provincia de Mendoza y también en alta montaña el viernes pasado, por lo que ya se suman dos días de corte en el tránsito. Sus habituales usuarios utilizaron como alternativa el Paso Pehuenche en Malargüe, que ahora registra un colapso total con demoras maratónicas y en condiciones muy adversas.

paso pehuenche 2 Usuarios del paso han reportado demoras superiores a las 5 horas para salir del país y en ocasiones hasta de 8 intentando regresar. Sucede que el tramo más importante de la fila se implementa a pie, ante la falta de infraestructura para atender vehículos. Esto generó una importante cantidad de personas intentando cruzar y haciendo la larga fila caminando.

Para colmo, durante la tarde de este domingo se registraron lluvias que agravaron la situación. La fotoperiodista Valeria Méndez estuvo en la fila y retrató una postal insólita: personas fuera del paso haciendo la fila y cubriéndose de la lluvia con paraguas y las propias sombrillas que llevaban para la playa.

paso pehuenche 1 La fila de personas cubriéndose de la lluvia. Gentileza Valeria Mendez Además, según informaron a MDZ, en la zona de la fila tampoco hay agua porque se cortó el suministro, ni baños a disposición.

Por último, señalaron que a pesar de que el paso administrativamente debía cerrarse a las 19 para los que salen de Argentina y a las 20 para los que regresan al país, lo mantendrán abierto hasta liberarlo. La novedad fue confirmada desde la coordinación.