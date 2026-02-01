El Paso a Chile continuará cerrado: ¿cuándo se habilitará?

La coordinación del Paso a Chile decidió mantener el cierre luego de las malas condiciones del tiempo de las últimas horas.

El Paso a Chile Cristo Redentor se mantendrá cerrado debido a las complicaciones producidas por las condiciones meteorológicas adversas. Tras una reunión entre las coordinaciones de ambos países de ese cruce, se decidió que no se permitirá la circulación por el principal cruce internacional terrestre.

La determinación se debe a que en el sector chileno permanece el alerta por posibles deslizamientos que complicarían la transitabilidad. Recién el lunes se evaluará su apertura.

Por su parte, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, dentro del departamento de Malargüe, mantiene su habilitación: la salida de Argentina se realiza entre las 8 y las 19, mientras que la entrada va de 9 a 20.

El pronóstico en Mendoza tras la tormenta Las condiciones inestables continúan este domingo en Mendoza, aunque con tormentas menos intensas que las registradas durante las jornadas anteriores. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, especialmente durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas, se espera un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 20°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. A lo largo del día se mantendrá la nubosidad variable, sin descartar precipitaciones aisladas.