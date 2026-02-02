Crearon un insólito perfume peronista "con olor a Lealtad": a qué huele y cuánto cuesta

Luego del boom de los "Peronachos", unos snacks de maíz con sabor a choripán, ahora salió al mercado el perfume " Lealtad " . Esta fragancia " peronista " viene en dos presentaciones: para hombre y para mujer.

En el caso del perfume masculino, cuenta con la silueta de Juan Domingo Perón en la etiqueta, y el título de "Soberanía política". Mientras tanto, el femenino tiene la imagen de Eva Perón y el lema de "Independencia económica".

" Este perfume es un acto político, un gesto cotidiano que honra al pueblo organizado ", explican en la descripción de la página de Instagram de " Lealtad ".

En el caso del perfume para hombres , tiene una mezcla de notas herbales y acuáticas, con otras notas de madera y musgo .

Mientras tanto, el "Lealtad" de mujeres está compuesto principalmente por notas altas de peras y grosellas negras, acompañado de notas de iris, además de flor de azahar y jazmín .

image La versión femenina de "Lealtad". Instagram | @perfume_lealtad

¿Cuánto cuesta el perfume Lealtad?

El precio de este perfume peronista es de tan solo 39 mil pesos, más costos de envío. Por el momento, se vende por Instagram, mediante un enlace que redirecciona al WhatsApp oficial.

"Todos quieren sentir el peronismo"

Consultados por WhatsApp, los creadores de "Lealtad" revelaron que no tienen stock. Esto se debe a que agotaron en la preventa de cien perfumes, según contaron en diálogo con El Destape. "Todos quieren sentir el peronismo", aseguraron en el mensaje de su tienda.

Mientras tanto, prometieron: "En unos días ya vamos a tener nuevamente y te reservamos un perfume para que puedas oler a lealtad", al mismo tiempo que adelantaron que anunciarán por Instagram cuando vuelva a haber más unidades. "Te abrazamos fuerte", concluyeron.