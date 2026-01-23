Perfume natural todo el año: el árbol tropical de flores estrelladas

El árbol, famoso en perfumería natural, se destaca por su fragancia dulce y por sus flores de pétalos en forma de estrella.

Hay plantas que se ven lindas y ya. Y hay otras que, además, cambian el clima del lugar apenas florecen. En ese grupo entra el cananga odorata, también conocido como ylang-ylang: un árbol de origen tropical que se volvió codiciado por el perfume que desprenden sus flores.

Su aroma es cálido, dulce y envolvente, capaz de quedar suspendido en el aire sin necesidad de aerosoles ni esencias sintéticas. Por eso aparece cada vez más en búsquedas de quienes quieren sumar naturaleza y bienestar a la casa.

Un árbol que perfuma sin artificios Su mejor carta de presentación es lo sensorial. Cuando el cananga entra en etapa de floración, el ambiente cambia. Sus flores, de tono amarillo y pétalos alargados que dibujan una figura estrellada, liberan fragancia durante buena parte del año si las condiciones acompañan. Esa característica lo explica todo: no solo es ornamental, también funciona como una fuente de perfume natural y constante. En patios amplios, jardines o galerías abiertas, el efecto se nota rápido; en interiores, puede ir bien siempre que el espacio reciba mucha luz.

shutterstock_2710386545 No es casual que el nombre ylang-ylang sea familiar para quienes siguen el mundo de los aromas. Esta especie es valorada por su uso en perfumería de origen vegetal, donde se aprovecha su perfil aromático para composiciones dulces y florales. Ese vínculo con fragancias “limpias” y rituales de cuidado personal empuja su popularidad como planta de hogar. También pesa lo simbólico: en distintas tradiciones se lo asocia a sensaciones de calma, armonía y descanso, como si su perfume invitara a bajar un cambio.

Como buen árbol tropical, su comodidad está en condiciones cálidas y con cierta humedad ambiental. Necesita mucha luz y, si es posible, varias horas de sol directo para desarrollarse con fuerza y florecer mejor. En regiones frías o con inviernos marcados, suele requerir resguardo o un manejo más cuidadoso, especialmente en maceta. Si se lo ubica dentro del hogar, el punto clave es la luminosidad: debe estar cerca de una ventana o en un sitio bien iluminado, porque en sombras prolongadas pierde vigor y reduce floración.