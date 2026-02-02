Abrió la inscripción al CBC 2026: cuándo y cómo anotarse para ingresar a la UBA

La inscripción al CBC 2026 estará abierta desde este lunes 2 al miércoles 18 de febrero . El trámite está destinado a todas las personas que quieran iniciar una carrera en la Universidad de Buenos Aires , ya sea cursando el CBC de forma presencial o a través de UBA XXI, la modalidad a distancia.

También pueden inscribirse los estudiantes de nivel secundario que estén cursando los dos últimos años, exclusivamente para la modalidad UBA XXI.

El proceso de ingreso a la UBA consta de tres etapas obligatorias :

Importante: quienes ya realizaron la inscripción en noviembre de 2025 no deben repetir el trámite. Toda la información detallada y la guía paso a paso se encuentran disponibles en la sección Inscripciones de www.cbc.uba.ar .

El CBC corresponde al primer año de todas las carreras de la UBA. Está compuesto por seis materias , distribuidas de la siguiente manera:

Dos asignaturas según la orientación.

Dos materias específicas de la carrera elegida.

Dos materias comunes.

Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada asignatura cuenta con dos evaluaciones parciales.

Requisitos para inscribirse a la UBA

El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de admisión, y las carreras de grado son gratuitas.

Para iniciar el trámite de inscripción se requiere:

DNI argentino vigente .

. Título secundario completo , legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA.

, legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza mediante TAD (Trámites a Distancia), seleccionando la opción “Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios”.

En caso de que el título aún no haya sido emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

Trámites habilitados en febrero

Durante el período de inscripción también estarán disponibles otros trámites académicos:

Del 2 al 18 de febrero

Pre-ingreso a la UBA: para finalizar trámites iniciados en noviembre de 2025.

para finalizar trámites iniciados en noviembre de 2025. Re-matriculación: destinada a estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU-Guaraní.

Del 2 al 13 de febrero