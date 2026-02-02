Abrió la inscripción al CBC 2026: cuándo y cómo anotarse para ingresar a la UBA
Desde el 2 y hasta el 18 de febrero estará habilitado el registro al Ciclo Básico Común 2026, el primer paso para comenzar una carrera en la Universidad de Buenos Aires.
La inscripción al CBC 2026 estará abierta desde este lunes 2 al miércoles 18 de febrero. El trámite está destinado a todas las personas que quieran iniciar una carrera en la Universidad de Buenos Aires, ya sea cursando el CBC de forma presencial o a través de UBA XXI, la modalidad a distancia.
También pueden inscribirse los estudiantes de nivel secundario que estén cursando los dos últimos años, exclusivamente para la modalidad UBA XXI.
Cómo anotarse al CBC paso a paso
El proceso de ingreso a la UBA consta de tres etapas obligatorias:
- Preinscripción online: comienza el 2 de febrero y se realiza de manera digital a través del sitio oficial del CBC. En esta instancia se cargan los datos personales del aspirante.
- Presentación de la documentación: una vez realizada la preinscripción, se debe presentar la documentación requerida para validar el ingreso.
- Elección de sede y turno: el último paso es seleccionar sede y turno de cursada desde la web del CBC.
Importante: quienes ya realizaron la inscripción en noviembre de 2025 no deben repetir el trámite. Toda la información detallada y la guía paso a paso se encuentran disponibles en la sección Inscripciones de www.cbc.uba.ar.
Qué es el Ciclo Básico Común (CBC)
El CBC corresponde al primer año de todas las carreras de la UBA. Está compuesto por seis materias, distribuidas de la siguiente manera:
- Dos asignaturas según la orientación.
- Dos materias específicas de la carrera elegida.
- Dos materias comunes.
Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada asignatura cuenta con dos evaluaciones parciales.
Requisitos para inscribirse a la UBA
El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de admisión, y las carreras de grado son gratuitas.
Para iniciar el trámite de inscripción se requiere:
- DNI argentino vigente.
- Título secundario completo, legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA.
- La legalización se realiza mediante TAD (Trámites a Distancia), seleccionando la opción “Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios”.
En caso de que el título aún no haya sido emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.
Trámites habilitados en febrero
Durante el período de inscripción también estarán disponibles otros trámites académicos:
Del 2 al 18 de febrero
- Pre-ingreso a la UBA: para finalizar trámites iniciados en noviembre de 2025.
- Re-matriculación: destinada a estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU-Guaraní.
Del 2 al 13 de febrero
- Cambio de carrera: para quienes ya tengan usuario en SIU-Guaraní.
- Simultaneidad de carrera: para cursar dos carreras en paralelo, con usuario SIU-Guaraní activo.