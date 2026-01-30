Punta del Este, pádel y estrellas: todas las fotos del torneo más concurrido del verano

MDZ continúa con la extensa cobertura de eventos en Punta del Este, y estuvo en el torneo de pádel con estrellas del fútbol. ¡Mirá las fotos!

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Una vez más se jugó uno de los campeonatos veraniegos que, año tras año, capta más atención en las playas uruguayas. Se trata del Punta del Este Pádel Cup; un torneo amistoso que se realiza desde hace tres temporadas consecutivas en la Terrazas de Spa del Enjoy Punta del Este hotel.

Organizado por Red Carpet, donde su director Leo Mateu junto a Félix Cubas reciben a los invitados, el evento se ha transformado en un momento especial, pues se trata de un torneo en el cual cada año se mejora la calidad deportiva.

En esta oportunidad se destacó mas que nunca el juego y la presencia de Martín Palermo junto a otras grandes figuras como Maxi Rodríguez, Rolando Schiavi, José Chatruc, Germán Paoloski... y una sorpresa: la visita de Sergio Goycochea, quien tiene su programa de stream que salió por DGO en OVO Beach. Sí: durante las tardes de enero desde el parador de playa del Enjoy, ¡"el Goyco" hizo de las suyas!

Del encuentro también participaron varios empresarios reconocidos, como Jorge Brito -presidente de Banco Macro y ex presidente del club Atlético River Plate-, su hermano Mateo Brito -Presidente de Macro Securities y Macro Fondos-, el medallista Olímpico Mateo Majdalani, representantes de jugadores como Gustavo Lescovich y Agustín Jiménez.

Dijeron presente también Hernán Diaz y Pablo Kohen, de Sensation Du Temps y otros empresarios como Orlando Lipara, Martín Gándara, Diego Bidner, Mariano Escobar, y por parte de BMW AutoPremier Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag, quienes recibieron a Ivana Dip, Ceo de BMW Group Argentina.