Punta del Este, pádel y estrellas: todas las fotos del torneo más concurrido del verano

MDZ continúa con la extensa cobertura de eventos en Punta del Este, y estuvo en el torneo de pádel con estrellas del fútbol. ¡Mirá las fotos!

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Una vez más se jugó uno de los campeonatos veraniegos que, año tras año, capta más atención en las playas uruguayas. Se trata del Punta del Este Pádel Cup; un torneo amistoso que se realiza desde hace tres temporadas consecutivas en la Terrazas de Spa del Enjoy Punta del Este hotel.

Organizado por Red Carpet, donde su director Leo Mateu junto a Félix Cubas reciben a los invitados, el evento se ha transformado en un momento especial, pues se trata de un torneo en el cual cada año se mejora la calidad deportiva.

En esta oportunidad se destacó mas que nunca el juego y la presencia de Martín Palermo junto a otras grandes figuras como Maxi Rodríguez, Rolando Schiavi, José Chatruc, Germán Paoloski... y una sorpresa: la visita de Sergio Goycochea, quien tiene su programa de stream que salió por DGO en OVO Beach. Sí: durante las tardes de enero desde el parador de playa del Enjoy, ¡"el Goyco" hizo de las suyas!

Del encuentro también participaron varios empresarios reconocidos, como Jorge Brito -presidente de Banco Macro y ex presidente del club Atlético River Plate-, su hermano Mateo Brito -Presidente de Macro Securities y Macro Fondos-, el medallista Olímpico Mateo Majdalani, representantes de jugadores como Gustavo Lescovich y Agustín Jiménez.

Dijeron presente también Hernán Diaz y Pablo Kohen, de Sensation Du Temps y otros empresarios como Orlando Lipara, Martín Gándara, Diego Bidner, Mariano Escobar, y por parte de BMW AutoPremier Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag, quienes recibieron a Ivana Dip, Ceo de BMW Group Argentina.

El evento fue organizado por tercer año consecutivo por Red Carpet Agency, donde Leo Mateu estuvo acompañado por Felix Cubas. El resort Enjoy, una vez mas, como en todas las temporadas de verano, apostó al deporte y a la actividad social.

Leo Mateu y Felix Cubas.

Leo Mateu y Felix Cubas.

Jorge Brito, Leo Mateu, Maxi Rodr&iacute;guez, Martin Palermo, Germ&aacute;n Paoloski, Jos&eacute; Chatruc y Rolando Schiavi.

Jorge Brito, Leo Mateu, Maxi Rodríguez, Martin Palermo, Germán Paoloski, José Chatruc y Rolando Schiavi.

La foto de la final del torneo.

La foto de la final del torneo.

Ivana Deep -Presidente de BMW Argentina- junto a Leo Mateu, Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag, de AutoPremier.

Ivana Deep -Presidente de BMW Argentina- junto a Leo Mateu, Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag, de AutoPremier.

Jim&eacute;nez, Schiavi, Palermo y Lipara, finalistas del torneo de Punta del Este.

Jiménez, Schiavi, Palermo y Lipara, finalistas del torneo de Punta del Este.

Jorge y Mateo Brito.

Jorge y Mateo Brito.

Leo Mateu y F&eacute;lix Cubas: los organizadores del torneo.

Leo Mateu y Félix Cubas: los organizadores del torneo.

Leo Mateu, organizador del certamen y Luis Lobo, ex jugador de Copa Davis.

Leo Mateu, organizador del certamen y Luis Lobo, ex jugador de Copa Davis.

Lescovich, Schiavi, Mateu, Rodriguez, Palermo, Chatruc y Paoloski.

Lescovich, Schiavi, Mateu, Rodriguez, Palermo, Chatruc y Paoloski.

Los finalistas junto a los organizadores del torneo de padel m&aacute;s importante de Punta del Este.

Los finalistas junto a los organizadores del torneo de padel más importante de Punta del Este.

Leo Mateu, Jorge y Mateo Brito.

Leo Mateu, Jorge y Mateo Brito.

Martin Palermo y Cecilia "Ceso" Baccigalupo, tri campeona mundial de Padel.

Martin Palermo y Cecilia "Ceso" Baccigalupo, tri campeona mundial de Padel.

Mart&iacute;n Palermo y Sergio Goycochea.

Martín Palermo y Sergio Goycochea.

Palermo y Schiavi junto Leo Mateu y F&eacute;lix Cubas, organizadores del torneo.

Palermo y Schiavi junto Leo Mateu y Félix Cubas, organizadores del torneo.

Punta del Este Padel Cup en Enjoy Punta del Este.

Punta del Este Padel Cup en Enjoy Punta del Este.

Rolando Schiavi, Leo Mateu, Maxi Rodriguez, Mart&iacute;n Palermo y Jos&eacute; Chatruc.

Rolando Schiavi, Leo Mateu, Maxi Rodriguez, Martín Palermo y José Chatruc.

Las fotos de rigor, se tomaron antes de cada contienda.

Las fotos de rigor, se tomaron antes de cada contienda.

Jornadas con amigos.

Jornadas con amigos.

El Goyco, uno de los m&aacute;s solicitados por los fans.

El Goyco, uno de los más solicitados por los fans.

La buena onda rein&oacute; en todo momento.

La buena onda reinó en todo momento.

Leo Mateu junto a dos estrellas del f&uacute;tbol: Palermo y el Goyco.

Leo Mateu junto a dos estrellas del fútbol: Palermo y el Goyco.

Maxi y Mart&iacute;n tuvieron momentos de recuerdos de an&eacute;cdotas divertidas.

Maxi y Martín tuvieron momentos de recuerdos de anécdotas divertidas.

&iexcl;Listos para jugar!

¡Listos para jugar!

