Charly García sorprendió a León Gieco en Punta del Este: ovación y emoción en el Festival Medio y Medio
Una velada inolvidable en Uruguay reunió a dos máximos referentes de la música argentina, generando una mística única que dejó a todos los presentes sin palabras.
La costa de Uruguay fue testigo de un acontecimiento que quedará grabado en la historia del rock nacional cuando Charly García se hizo presente en el concierto de su entrañable colega León Gieco. El encuentro tuvo lugar en el emblemático escenario de Punta Ballena, donde el autor de "Solo le pido a Dios" brindaba una función especial junto a la murga Agarrate Catalina. La aparición del ex Sui Generis, quien llegó al predio de manera sorpresiva, transformó una noche de festival en un tributo viviente a la trayectoria de dos pilares de la cultura argentina.
Al advertir la llegada de su amigo entre el público, el santafesino no pudo ocultar su entusiasmo y exclamó frente a la multitud: “¿Mirá quién vino?”. En ese preciso instante, el recinto estalló en una ovación cerrada mientras los asistentes registraban con sus dispositivos el ingreso del astro de 74 años. Ataviado con su característico estilo oscuro y anteojos de sol, el músico se ubicó en un sector lateral para disfrutar del espectáculo, exhibiendo un semblante sumamente alegre y distendido durante toda la jornada en el gran show que hizo vibrar a Uruguay.
El emotivo homenaje de León Gieco a Charly García
Uno de los pasajes más vibrantes de la velada ocurrió cuando la lista de temas alcanzó un clásico ineludible de los años noventa. Mientras el protagonista de la noche observaba desde la calma del backstage, el escenario vibró con los acordes de la canción que sella su hermandad. “Los Salieris de Charly” fue coreada por miles de personas, funcionando como el marco perfecto para un reencuentro que remite directamente a la mística de PorSuiGieco, aquel proyecto que ambos compartieron en la década del 70.
La inesperada visita a Uruguay no parece ser un hecho aislado, sino parte de una serie de apariciones públicas que celebran la vigencia del artista. Tras haber sido visto recientemente en Buenos Aires y homenajear la esquina que lleva su nombre, esta escapada a Punta del Este refuerza la conexión intacta con sus seguidores. Al finalizar el evento, la camaradería continuó en una cena privada dentro del complejo, donde los músicos compartieron anécdotas en el marco de los festejos por las tres décadas del Festival Medio y Medio.
Las declaraciones de Charly García sobre su futuro en el escenario
Antes de retirarse, la leyenda dejó una puerta abierta que encendió la ilusión de los fanáticos que veranean en la zona. Con su habitual ironía y buen humor, el músico sugirió la posibilidad de participar activamente en los próximos compromisos musicales de su círculo íntimo, lanzando un enigmático: “tal vez el martes”. Esta frase apunta directamente al cumpleaños del tecladista Fabián “Zorrito” Von Quintiero, cuya celebración en el mismo escenario podría marcar el retorno definitivo de García a los instrumentos frente al público.