Tragedia en Punta del Este: manejaba borracho, volcó y mató a un hombre de 78 años

Un trágico episodio tuvo lugar en Punta del Este, donde un joven de 22 años que manejaba borracho perdió el control del auto, volcó y atropelló a un hombre de 78 años que caminaba por la vereda. Horas después del siniestro, la víctima murió producto de las lesiones de gravedad que presentaba.

El hecho ocurrió el jueves, cerca de las 11 de la mañana, en la Rambla Claudia Williman, a la altura de la parada 38 de la Mansa. Una cámara de seguridad registró la terrible secuencia.

En las imágenes se observa el momento en el que el joven iba a alta velocidad, perdió el control del auto y se subió a la vereda. Un hombre de 78 años que caminaba por la zona fue aplastado por el vehículo.

Producto del siniestro, el hombre sufrió una fractura de cadera y de brazo izquierdo, y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Por lo tanto, debió ser trasladado al Sanatorio Mautone, donde horas después, falleció.