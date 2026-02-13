"Con el corazón desgarrado": la última carta que dejó el funcionario de Brasil que mató a sus hijos y se suicidó

Brasil se encuentra conmocionado por un trágico suceso que tuvo lugar en el municipio de Itumbiará. Un funcionario municipal, identificado como Thales Naves Alves Machado , mató a sus dos hijos y luego se suicidó tras descubrir una infidelidad de su esposa.

Todo comenzó cuando el funcionario de 40 años contrató a un detective privado que investigara a su esposa, de quien sospechaba que tuviera un romance, debido a un repentino cambio de actitud y repetidos viajes.

Al enterarse de la infidelidad de su esposa , Machado disparó contra sus dos hijos antes de quitarse la vida. Por un lado, Miguel Araújo Machado (12) falleció poco después de ser ingresado en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Mientras que Benício (8) fue trasladado de urgencia al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde murió horas más tarde.

Horas antes del filicidio , Machado compartió una carta de despedida pidiendo perdón a sus seres queridos y manifestando su dolor. “Difícil empezar a escribir, pero todo tiene un fin... y hoy llegó el nuestro ... infelizmente . Intenté siempre en estos 15 años de mi familia mantener la mejor armonía y respeto posible... pero hoy llegó a un límite de lo improbable", escribió.

Tras esto, relató: "Mi esposa sale de Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con una persona. Días aquí difíciles... ella (estaba) diferente hace algunos días y de donde vino la desconfianza pero nunca imaginé que haría eso (sic)". "La semana pasada todavía hablé como siempre... Si no estamos bien, vamos a mantener el respeto y hablar antes... pero no escuchó y prefirió esto de hoy", continuó.

"Triste... Partimos yo y mis niños que ahora son ángeles que infelizmente vinieron conmigo... a todos digo que nunca pensé en esto, fue hoy... todos saben cómo soy intenso y verdadero y no lograría vivir más con esos recuerdos”, decía el mensaje.

carta Brasil filicidio X

Luego, expresó: “A mi familia, Padre y Madre agradezco por todo siempre... gratitud... Dione mi eterno respeto y admiración y disculpa por lo que hice... sé que no tiene perdón pero fue lo que sobró en este día infeliz de mis 40 años. Agradecer siempre a mis amigos y mis hermanos por todo".

"Estaré en algún lugar que no sé dónde. Sarah, todo esto infelizmente no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que tú infelizmente no tuviste y además con una persona descalificada y malandro que existe en nuestra ciudad", le dijo a su esposa.

"Perdón a Dios, Jesucristo, Nuestra Señora Aparecida y Santa Rita de Cassia que rueguen por mí y que si existe lo mínimo de compasión me perdonen... Hice esto con el corazón desgarrado y no sé más qué decir. Agradecer también a mi cuñada Laura persona íntegra y de un corazón enorme... beso a los pequeños y cuida de todos... eres capaz y de una fe que veo en pocas personas”, siguió.

“Queden con Dios... y perdónenme porque era exactamente la última cosa que esperaba en la vida y de mi Vida fue lo que pasó hoy... queden todos con Dios”, concluyó Machado.