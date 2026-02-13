Tras operar cerca de Venezuela, el portaaviones más grande del mundo esta Medio Oriente
El Pentágono ordenó reubicar el portaaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hacia Medio Oriente, en un contexto de conversaciones indirectas con Irán.
El mapa militar de Estados Unidos vuelve a moverse hacia Medio Oriente. El Departamento de Defensa dio instrucciones para que el portaaviones USS Gerald R. Ford, que operaba en el Caribe, se dirija a la zona del Golfo y refuerce el dispositivo ya instalado frente a Irán.
La decisión se conoce mientras la Casa Blanca evalúa opciones de mayor presión sobre Teherán y, en paralelo, se mantiene una vía diplomática con contactos indirectos sobre el programa nuclear.
Un segundo portaaviones y un mensaje político
Con el despliegue del Ford, Washington pasará a tener dos portaaviones en la región. El otro es el USS Abraham Lincoln, enviado previamente y aún activo como parte del esquema de disuasión. La lectura es directa: más poder naval, más capacidad aérea embarcada y más margen para escalar si la crisis se agrava. Medios estadounidenses y agencias internacionales informaron que el plan se organiza con el grupo de escolta del Ford y se apoya en otros activos ya presentes, como buques y aeronaves de vigilancia.
El movimiento llega después de conversaciones indirectas realizadas la semana pasada sobre el futuro del programa nuclear iraní, con intermediarios regionales en juego. Sin embargo, el tono público de Donald Trump volvió a endurecerse: el presidente advirtió que, si no hay acuerdo, el escenario para Irán sería “muy traumático”. La frase fue interpretada como un intento de aumentar la presión negociadora mientras se muestra músculo militar.
Del Caribe a Medio Oriente: el historial reciente del USS Ford
El USS Gerald R. Ford —señalado como el portaaviones más grande de la flota estadounidense— estaba operando en el Caribe tras un despliegue que había incluido tareas vinculadas a Venezuela, según reportes de agencias y medios. En ese frente, distintas coberturas sostuvieron que el portaaviones brindó apoyo a acciones de Estados Unidos que terminaron con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero, en una escalada que modificó el tablero regional.
El traslado ahora lo coloca en otra escena, con un peso estratégico mayor. Dos portaaviones en Medio Oriente no solo amplían la capacidad de respuesta: también elevan el costo político de cualquier incidente y aumentan la señal de respaldo a aliados en la región. A la vez, la presencia de grandes unidades navales suele funcionar como herramienta de negociación, porque combina advertencia y cobertura para distintas alternativas de acción.
Por el momento, el Pentágono no dio una respuesta pública detallada sobre el cambio de misión ante consultas de agencias, aunque funcionarios citados de forma anónima confirmaron la orden de movimiento y el sentido del refuerzo. En la práctica, el mensaje de Washington es doble: mantener abierta la puerta a un entendimiento nuclear y, al mismo tiempo, exhibir que la presión militar seguirá sobre la mesa si las conversaciones se estancan.