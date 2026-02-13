Tras operar cerca de Venezuela, el portaaviones más grande del mundo esta Medio Oriente

El Pentágono ordenó reubicar el portaaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hacia Medio Oriente, en un contexto de conversaciones indirectas con Irán.

El portaaviones USS Abraham Lincoln se encamina al Mar Arábigo en medio del refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

El mapa militar de Estados Unidos vuelve a moverse hacia Medio Oriente. El Departamento de Defensa dio instrucciones para que el portaaviones USS Gerald R. Ford, que operaba en el Caribe, se dirija a la zona del Golfo y refuerce el dispositivo ya instalado frente a Irán.

La decisión se conoce mientras la Casa Blanca evalúa opciones de mayor presión sobre Teherán y, en paralelo, se mantiene una vía diplomática con contactos indirectos sobre el programa nuclear.

Un segundo portaaviones y un mensaje político Con el despliegue del Ford, Washington pasará a tener dos portaaviones en la región. El otro es el USS Abraham Lincoln, enviado previamente y aún activo como parte del esquema de disuasión. La lectura es directa: más poder naval, más capacidad aérea embarcada y más margen para escalar si la crisis se agrava. Medios estadounidenses y agencias internacionales informaron que el plan se organiza con el grupo de escolta del Ford y se apoya en otros activos ya presentes, como buques y aeronaves de vigilancia.

El movimiento llega después de conversaciones indirectas realizadas la semana pasada sobre el futuro del programa nuclear iraní, con intermediarios regionales en juego. Sin embargo, el tono público de Donald Trump volvió a endurecerse: el presidente advirtió que, si no hay acuerdo, el escenario para Irán sería “muy traumático”. La frase fue interpretada como un intento de aumentar la presión negociadora mientras se muestra músculo militar.

portaaviones Abraham Lincoln El USS Abraham Lincoln avanza hacia el Mar Arábigo con destructores escolta y, según los reportes, al menos un submarino de ataque. U.S. Navy photo Del Caribe a Medio Oriente: el historial reciente del USS Ford El USS Gerald R. Ford —señalado como el portaaviones más grande de la flota estadounidense— estaba operando en el Caribe tras un despliegue que había incluido tareas vinculadas a Venezuela, según reportes de agencias y medios. En ese frente, distintas coberturas sostuvieron que el portaaviones brindó apoyo a acciones de Estados Unidos que terminaron con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero, en una escalada que modificó el tablero regional.