Se conoció el video de la infidelidad que llevó al funcionario de Brasil a matar a sus hijos y suicidarse

El estado de Goiás en Brasil se encuentra conmovido por el trágico suceso que tuvo lugar en el municipio de Itumbiará, en el que un funcionario municipal mató a sus dos pequeños hijos y luego se suicidó tras descubrir una infidelidad de su esposa .

El municipal, de nombre Thales Machado , había contratado a un detective privado para que investigara a su esposa, de quien sospechaba que tuviera un romance ante un repentino cambio de actitud y repetidos viajes.

Thales Naves Alves Machado , funcionario público de 40 años, disparó contra sus dos hijos antes de quitarse la vida.

El menor Miguel Araújo Machado , de 12 años, falleció poco después de ser ingresado en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho . Benício , de 8 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos , donde murió horas más tarde.

Thales estaba casado con Sarah Tinoco Araújo, hija del intendente de Itumbiara, Dione Araújo (Unión Brasil). Al momento del hecho, la madre de los niños se encontraba fuera de la ciudad.

Thales habría actuado tras enterarse de una supuesta infidelidad. Horas antes, compartió un video familiar en redes, expresando la importancia de sus hijos y la familia, así como una carta de despedida pidiendo perdón a sus seres queridos y manifestando su dolor.

La Prefectura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y suspendió temporalmente sus actividades. El alcalde sufrió un quebranto de salud al recibir la noticia, y la madre de los menores tuvo que retirarse antes de concluir el velorio debido a agresiones verbales de algunos presentes.