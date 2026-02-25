La defensa de las jugadoras del Club Alemán niega que haya existido abuso

Tras las últimas novedades judiciales en el caso que involucra a jugadoras del Club Alemán , la defensa salió a fijar posición. Sostienen que no existió delito y que la causa está lejos de una imputación firme, más allá de las versiones que circularon en los últimos días.

Desde el equipo defensor remarcan que la Fiscalía investigó durante más de un año y medio, tomó declaraciones y analizó pruebas. El resultado de ese proceso, afirman, fue un pedido de archivo al considerar que no había elementos para encuadrar los hechos como abuso sexual.

Esa postura fue compartida por fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, la querella se opuso y la fiscal adjunta resolvió que debía continuarse con la investigación, lo que reactivó el expediente.

El abogado particular de las jugadoras, Fernando Peñaloza, confirmó a MDZ que presentaron un planteo de nulidad contra la resolución que ordena avanzar hacia una imputación. “Queremos discutir el hecho, la prueba y dejar en claro que no es un delito”, afirmó.

Peñaloza remarcó que, según su interpretación, hay tres fiscales especializados en integridad sexual que consideran que no hubo delito. Incluso indicó que el expediente volvió a la Fiscalía y que el nuevo fiscal interviniente mantiene esa postura.

Mientras tanto, la fiscal adjunta que intervino en la discrepancia entendió que debía avanzarse en la investigación.

Desde la defensa señalaron que otras chicas que formaron parte de la misma bienvenida declararon que no se sintieron incómodas. Para la defensa, esto demuestra que no existió una conducta delictiva sino una práctica que pudo haber sido interpretada de manera diferente con el paso del tiempo.

La causa sigue abierta

Actualmente, la nulidad presentada deberá tratarse en una audiencia ante un juez. Si no prospera, la defensa anticipó que apelará ante un tribunal superior. Mientras tanto, todavía no hay imputaciones firmes.

Por ahora, el expediente continúa en movimiento y a la espera de definiciones. Desde la defensa aseguran que seguirán sosteniendo que no hubo delito y que confían en que la causa termine archivándose.