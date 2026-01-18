Caso Fernando Báez Sosa: así pasan los rugbiers sus días en la cárcel

Este domingo 18 de enero se cumplen seis años del crimen de Fernando Báez Sosa (18), el joven que fue asesinado por ocho sujetos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell , en 2020.

En marzo de 2024 la Cámara de Casación confirmó las penas para los rugbiers juzgados y condenados en 2023. Por un lado, Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli recibieron prisión perpetua, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi cumplen una sentencia de 15 años de cárcel.

Todos los acusados, quienes en un principio estuvieron alojados en el penal de Dolores, hoy se encuentran en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero. Allí, según trascendió, gozan de ciertos “beneficios” y tienen una rutina muy marcada.

En primer lugar, pueden recibir visitas los jueves de 13 a 17. Sus familiares tienen permitido pasar tiempo con ellos y llevarles bebidas, alimentos y artículos destinados al bienestar higiénico y general.

Además, tienen permitido realizar actividades recreativas en el patio. La mayoría de ellos participan en talleres no formales, como de lectura y alfabetización jurídica. Dichas tareas son impulsadas por el Programa Nacional de Alfabetización Jurídica, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el cual es dictado por internos alfabetizadores de la propia unidad.

Unos meses atrás, dos de los condenados volvieron a estar en el centro de la polémica, ya que debieron ser aislados. Uno de ellos fue Máximo Thomsen, una de las caras más visibles del caso, quien protagonizó una pelea con otro interno. Mientras que Luciano Pertossi, fue aislado porque intentó quitarse la vida. Sin embargo, su familia negó esta versión.

Hoy en día todos ellos se encuentran expectantes a una decisión que podría definir sus futuros. Se trata de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre las apelaciones presentadas contra las condenas.

Qué dijeron los rugbiers desde la cárcel

El pasado 13 de noviembre de 2025 se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. En la serie, seis de los ocho condenados cuentan cómo pasan sus días en el penal de Melchor Romero.

Mirá el tráiler de la serie

Netflix Sacó El Trailer Del Documental Del Crimen De Fernando Baéz Sosa X: @CheNetflix

Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua, habló de sus primeros días en la cárcel: "No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza".

, condenado a prisión perpetua, habló de sus primeros días en la cárcel: “No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza”. Ciro Pertossi reconoció que su condena ya estaba definida antes de que finalizara el juicio: “Nosotros ya estábamos condenados de antes”.

Luciano Pertossi manifestó que la experiencia carcelaria "te hace madurar muy rápido".

manifestó que la experiencia carcelaria “te hace madurar muy rápido”. Enzo Comelli confesó su arrepentimiento: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%”.

Blas Cinalli, condenado a 15 años de cárcel, habló del entorno familiar y la violencia: "Dicen que es de la casa la violencia… me daba mucha impotencia".

, condenado a 15 años de cárcel, habló del entorno familiar y la violencia: “Dicen que es de la casa la violencia… me daba mucha impotencia”. Ayrton Viollaz, también condenado a 15 años, fue el único que dio testimonio sin aparecer frente a cámara. “Tengo esperanza, sé que en algún momento voy a tener que continuar con mi vida afuera de esto y espero que sea de la mejor manera”, expresó.

Misa en memoria de Fernando

La mamá de Fernando, Graciela Sosa, compartió una publicación a través de sus redes sociales, donde confirmó que se realizará una misa en memoria de Fernando este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor de la Ciudad de Buenos Aires. “Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, agregó Graciela en el posteo.

Fernando Báez Sosa @graciela.sosa.33 - Instagram

Asimismo, compartió una serie de publicaciones en las que recordó a su hijo y pidió que quede firme la condena a los ocho rugbiers. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, escribió en una de las publicaciones. Y expresó: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”. Por último, exigió que “quede firme la condena por Fernando”.

Minuto a minuto, la cronología del crimen

El 16 de enero de 2020, Báez Sosa junto a siete amigos se hospedó en el Hotel Hola Ola, en la localidad balnearia de Villa Gesell, en donde tenían reserva hasta el 23 de enero.

Dos días después el estudiante de abogacía asistió al boliche Le Brique y estuvo en el sector VIP escuchando al trapero Neo Pistea. A las 4:32, el personal de seguridad sacó al joven y a su grupo debido a una discusión que se produjo entre ellos y los rugbiers.

Luego, una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que Fernando cruzó la avenida 3 con la idea de comprarse un helado. Sin embargo, cinco minutos después se los ve a Lucas y Ciro Pertossi, a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli caminando frente a la disco. Alrededor de las 4:40 comenzó el ataque a patadas que terminó con la vida la víctima.

La puerta del boliche Le Brique, lugar donde 8 rugbiers mataron a Fernando Báez Sosa. Foto: Noticias Argentinas La puerta del boliche Le Brique. NA

A las 4:55 Lucas Pertossi les mandó un audio a sus amigos diciendo que el muchacho estaba muerto: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia… caducó”.

Cerca de las 5:05 una ambulancia llegó al lugar del crimen para asistir al herido, quien pese a los intentos de reanimación por parte de una mujer, falleció. Para ese entonces, los atacantes ya se habían retirado de la escena y a las 6:21, Thomsen y Lucas Pertossi fueron a un local de comida rápida a comer hamburguesas.

Posteriormente, a las 10:36, la Policía bonaerense irrumpió en la casa que alquilaban los rugbiers en la zona del bosque y los detuvo. Durante el operativo, los efectivos secuestraron remeras y zapatillas con sangre de la víctima.

Como consecuencia, Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli, Benicelli, Luciano Pertossi, Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi fueron arrestados por el homicidio. Asimismo, dos amigos de ellos, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, fueron detenidos también, pero el 10 de febrero fueron excarcelados por falta de mérito y quedaron sobreseídos.

rugbiers detenidos.jpg Los agresores fueron encontrados en un domicilio en Villa Gesell. NA

Tras las capturas Thomsen culpó a Pablo Ventura, un chico que conocían y que nada tuvo que ver con el hecho, pero quien quedó detenido durante varios días. Sin embargo, la Justicia lo liberó ya que no se hallaron pruebas en su contra. El joven presentó varios videos y mensajes que demostraban que se encontraba en Zárate al momento del crimen.

Durante estos últimos seis años se realizaron diversas movilizaciones y marchas recordando a Fernando y pidiendo justicia por él. Su asesinato marcó un antes y después, no solo para aquellas personas que vieron con sus propios ojos lo ocurrido, sino también para un país entero que se conmovió con el caso.