Tenés CUD: qué necesitás para estacionar en espacios reservados

Tener el CUD no alcanza para el libre estacionamiento: para usar los espacios reservados es obligatorio contar con el Símbolo Internacional de Acceso.

Para el libre estacionamiento, las personas con discapacidad deben contar con el CUD y el Símbolo Internacional de Acceso vigente. Foto: Shutterstock

Muchas personas creen que contar con el Certificado Único de Discapacidad( CUD) es suficiente para estacionar en espacios reservados o circular sin restricciones. Sin embargo, la normativa vigente aclara que para ejercer el derecho al libre tránsito y estacionamiento es necesario contar con un documento adicional: el Símbolo Internacional de Acceso.

Qué es el Símbolo Internacional de Acceso El Símbolo Internacional de Acceso es el documento que identifica al vehículo que traslada a una persona con discapacidad y que habilita el libre tránsito y estacionamiento, de acuerdo con la Ley 19.279.

Desde 2020, este símbolo se emite únicamente en formato digital. Se trata de una credencial con código QR, asociada a la patente del vehículo, que puede mostrarse desde el celular o imprimirse para colocarla de forma visible.

shutterstock_2552505047 El Símbolo Internacional de Acceso es el documento que debe exhibirse para ejercer el derecho al estacionamiento, incluso si se tiene CUD. Foto: Shutterstock No está vinculado a un solo auto Una de las dudas más frecuentes es si el símbolo solo sirve para un vehículo determinado. La respuesta es no. El Símbolo Internacional de Acceso puede utilizarse en cualquier vehículo en el que se traslade la persona con discapacidad, sin importar quién sea el titular del auto. Tampoco es obligatorio que el vehículo sea propio.

Cómo se tramita El trámite es gratuito y se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Solo se necesita tener el CUD vigente y completar un formulario con los datos personales y la patente del vehículo que se utiliza habitualmente.