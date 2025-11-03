No se vio en vivo: la reacción de Gallardo tras el penal errado por Borja en el último minuto

River perdió ante Gimnasia y Gallardo no pudo ocultar su frustración por la pena máxima que desperdició Borja sobre el final.

Con el plantel más caros de Argentina y uno de los más destacados del continente, River Plate alcanzó un punto crítico. Este domingo cayó 1-0 como local ante Gimnasia y sumó su cuarta derrota al hilo en el Monumental, lo que dejó a los jugadores y Marcelo Gallardo en el ojo de la tormenta.

Si bien el Muñeco todavía es bancado por una buena parte de la hinchada dado a la gran espalda que tiene en el club por mérito propio, ya no es impune a las críticas. Él lo sabe y es consciente que no puede dejar escapar puntos, como sucedió anoche en la última jugada con el penal de Miguel Ángel Borja.

La reacción de Marcelo Gallardo al penal errado por Borja La reacción de Marcelo Gallardo al penal errado por Borja El colombiano no pudo aprovechar una oportunidad inmejorable de conseguir un empate agónico tras una pena máxima muy polémica. Su disparo fue débil y poco esquinado y el arquero del Lobo, Nelson Insfrán, no tuvo demasiados problemas para atajarlo y permitirle a su equipo quedarse con 3 puntos de oro pensando en la permanencia.

Las cámaras exclusivas de ESPN captaron la reacción de Napoleón. En unas imágenes que no se vieron en vivo, se pudo observar al DT cerrar los ojos al ver que la pelota no entraba al arco, dar media vuelta y decir, completamente desconcertado, "no te puedo creer...", mientras hacía un gesto de negación con la cabeza.