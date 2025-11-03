¡Insólito! Hinchas de River que se fueron antes de la cancha pensaron que Borja metió el penal y festejaron el gol

Un grupo de fanáticos de River que no esperaron al final del partido, se enteraron del penal en la calle y protagonizaron un bizarro episodio que se hizo viral.

River Plate no levanta cabeza e hilvanó su cuarta derrota consecutiva como local, una racha que no se daba hace casi un siglo, desde 1926. Este domingo volvió a jugar mal, cayó 1-0 como local ante un Gimnasia y Esgrima La Plata que pelea la permanencia y el Monumental nuevamente estalló de furia contra los jugadores y el cuerpo técnico.

Para colmo, sumado al mal rendimiento del equipo, el Millonario no pudo aprovechar el excesivo tiempo que adicionó Nazareno Arasa al final ni el polémico penal que le cobraron en la última jugada. Miguel Ángel Borja fue el encargado de ejecutarlo, pero su disparo fue débil y el arquero del Lobo, Nelson Insfrán, logró atajarlo.

Pensaron que Borja metió el penal y festejaron el gol Pensaron que Borja metió el penal y festejaron el gol Y mientras en las tribunas el clima se caldeaba más y más, en las afueras del estadio se dio una situación insólita. Un puñado de hinchas que se fue antes de que finalizara el encuentro se enteró de la pena máxima en la calle y procedieron a ver el desenlace en el celular, pero la señal tenía un leve delay respecto de lo que estaba sucediendo en tiempo real en la cancha.

Por lo tanto, al huir el rugido de las gradas, el grupo pensó erróneamente que el Colibrí había convertido el tanto del empate y procedieron a festejar eufóricamente el gol antes de comprobar con sus ojos lo que realmente había sucedido. La escena estaba siendo filmada por las cámaras de ESPN y el movilero rápidamente les avisó que el penal había sido atajado.