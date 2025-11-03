El particular posteo de Miguel Borja tras errar su penal sobre la hora ante Gimnasia: "No tengo dudas de que me..."

Miguel Ángel Borja, delantero de River, subió una particular historia a su cuenta de Instagram con un mensaje bíblico tras haber fallado su penal ante el Lobo.

River vive un presente para el olvido. Tras la eliminación frente al Palmeiras en los cuartos de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo levantar cabeza y luego de quedar eliminado por penales frente a Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, el Millonario sufrió una durísima derrota frente a Gimnasia en un Monumental caliente.

Con gol de Marcelo Torres de penal, el Lobo se quedó con tres puntos de oro en su pelea por el descenso y complicó aún más el pésimo presente del cuadro de Núñez. No obstante, en el último minuto de partido, River tuvo la chance de igualar el partido gracias a un polémico penal que Nazareno Arasa cobró por un supuesto agarrón de Suso a Martínez Quarta.

Quien se hizo cargo de la ejecución fue Miguel Ángel Borja, delantero que no es muy querido por los hinchas del Millonario y que en diciembre vence su contrato. El Colibrí abrió el pie a la hora de la ejecución, pero su remate fue adivinado por Nelson Insfrán y luego de que se haya corroborado todo en el VAR, el árbitro terminó el partido.

El particular posteo de Miguel Ángel Borja tras errar su penal Unas horas después de haber finalizado el compromiso, el delantero colombiano subió un particular posteo a su cuenta de Instagram tras fallar el penal ante el elenco platense: "Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo", escribió.