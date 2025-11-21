¡Noche de terror en el fútbol mendocino!: agresiones, heridos y hasta autos rotos

El fútbol mendocino vivió este jueves por la noche un nuevo episodio de violencia en las canchas que se suma a una larga lista de hechos que se registran cada vez más habitualmente. En este caso, la situación terminó con jugadores heridos, autos rotos y denuncias por parte de los protagonistas.

El tremendo hecho ocurrió en el encuentro que disputaron el Club Andrade y el Club La Dormida , correspondiente a la undécima fecha del torneo Clausura de primera división que organiza la Liga Rivadaviense de Fútbol .

El partido, que contó con un desarrollo muy friccionado y de pierna fuerte, finalizó 1 a 0 en favor del conjunto visitante, que además es el actual bicampeón del fútbol de la zona Este de la provincia. Una vez que el árbitro marcó el final, se registraron serios incidentes que marcaron un nuevo capítulo de violencia en las canchas del fútbol mendocino.

Otro de los jugadores agredidos tras el partido de la Liga Rivadaviense.

El partido entre Andrade y La Dormida estaba pendiente de la fecha que se jugó el fin de semana, ya que el conjunto santarrosino se encuentra disputando el torneo Regional Amateur , por lo que la liga programó el encuentro para este jueves por la noche.

Desde un principio, el trámite del juego se tornó friccionado debido al antecedente cercano entre ambos equipos. Semanas atrás, el encuentro que se jugó en La Dormida también había terminado con algunos problemas que luego se trasladaron a las redes sociales, en donde hubo amenazas desde ambos lados de cara al partido de vuelta.

Incidentes futbol mendocino 1 Durante los hechos también se registraron daños materiales, en este caso a los autos de la delegación visitante.

Este jueves, una vez que finalizó el partido, se desató lo peor. Según testigos, jugadores del cuadro local fueron a buscar a los visitantes y todo terminó con una feroz batalla campal que luego continuó en las adyacencias del estadio ubicado en el callejón Godoy s/n del distrito rivadaviense.

El comunicado de La Dormida

En un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales, desde el club esteño expresaron: “Vergonzoso y cobarde ataque sufrieron nuestros jugadores y cuerpo técnico en la cancha de Andrade, esperemos que la Liga Rivadaviense de Futbol tome cartas en el asunto y ponga todo el peso del reglamento sobre los agresores”.

Incidentes futbol mendocino 2 Cuatro futbolistas de La Dormida terminaron con distintas heridas.

Por el hecho, cuatro jugadores de La Dormida terminaron con heridas de distinta consideración y fueron atendidos en el hospital Carlos Saporiti del departamento Rivadavia y otros cuatro de Andrade quedaron imputados por lesiones.