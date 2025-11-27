Cuál es el único club mendocino que tomó postura a favor de Tapia y Toviggino

En medio de la tensión por la que atraviesa el fútbol argentino, luego del campeonato otorgado a Rosario Central en las oficinas de la AFA y de la reacción de Estudiantes de La Plata, que parece haber sido la gota que colmó el vaso, empezaron a aparecer una catarata de comunicados de muchos clubes del país apoyando la gestión de Claudio Tapia y, sobre todo, de Pablo Toviggino .

Tras conocerse el texto publicado por la Liga Mendocina de Fútbol este miércoles, sólo un club de la provincia decidió unirse al respaldo a los dos máximos dirigentes del fútbol argentino: el Deportivo Maipú .

Desde el Cruzado emitieron un breve comunicado en la red social Twitter, en el que destacan: "El club Deportivo Maipú, ante los recientes embates y críticas mediáticas dirigidas a la gestión de AFA, reafirma de manera incondicional nuestro apoyo al presidente Claudio Tapia y a Pablo Toviggino".

Y agregan: " Esta gestión devolvió a nuestra bandera el lugar más alto en el mundo del fútbol y pelea, día a día, por la columna vertebral de nuestra identidad".

Las demás instituciones decidieron no expresarse al respecto y por eso, ni Independiente Rivadavia , ni Gimnasia y Esgrima , ni Godoy Cruz , ni San Martín , ni Huracán Las Heras se expresaron al respecto, más allá de que algunas versiones afirman que fue un pedido de los dirigentes de la AFA a todos los clubes del país.

maipu El comunicado del Deportivo Maipú.

¿Qué está pasando?

El fútbol argentino atraviesa un momento de suma tensión luego del título otorgado a Rosario Central, en las oficinas de AFA. A raiz de esta decisión, Estudiantes de La Plata fue obligado a realizar el pasillo al campeón y lo hizo de espaldas.

Esto, en medio de los polémicos arbitrajes, de la pésima organización de los torneos locales y de las sospechas de todo tipo que rodean sobre todo al ascenso, que reactivaron el enfrentamiento entre los máximos dirigentes de AFA y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, principalmente.

En ese contexto, un documento presuntamente falsificado por la Asociación del Fútbol Argentino relacionado con este conflicto por el famoso pasillo al Canalla, ha puesto a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino en el ojo de la tormenta, a punto tal de que el Pincha podría llevar el caso a la Justicia.