URGENTE|
AFA sancionó a Estudiantes: fuertes suspensiones para los jugadores y Juan Sebastián Verón
La AFA aplicó duras sanciones tras el escándalo del pasillo a Central: Verón queda seis meses inhabilitado y jugadores recibirán dos fechas en 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino aplicó una durísima sanción a Estudiantes de La Plata luego del escándalo protagonizado en el pasillo previo al partido ante Rosario Central. La medida alcanza tanto al plantel como a Juan Sebastián Verón, presidente del club, afectando directamente la planificación deportiva del próximo año.
Noticia en desarrollo...
Te Podría Interesar