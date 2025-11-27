Presenta:

AFA sancionó a Estudiantes: fuertes suspensiones para los jugadores y Juan Sebastián Verón

La AFA aplicó duras sanciones tras el escándalo del pasillo a Central: Verón queda seis meses inhabilitado y jugadores recibirán dos fechas en 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino aplicó una durísima sanción a Estudiantes de La Plata luego del escándalo protagonizado en el pasillo previo al partido ante Rosario Central. La medida alcanza tanto al plantel como a Juan Sebastián Verón, presidente del club, afectando directamente la planificación deportiva del próximo año.

Noticia en desarrollo...

