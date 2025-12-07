Los Pumas 7's perdieron la final del Seven de Ciudad del Cabo ante Sudáfrica

Los Pumas 7's no pudieron en la final del Seven de Ciudad del Cabo ante Sudáfrica y cayeron 21 a 19, por la segunda fecha del Circuito Mundial. El equipo comandad por Santiago Gómez Cora mostró una gran imagen este fin de semana, luego de una pobre presentación en Dubai, donde terminaron octavos.

Esta vez, con un gran compromiso y buen juego, no pudieron consagrarse a pesar de haber manejado buena parte del encuentro ante los locales, que aprovecharon esa condición para volver a celebrar.

Los Pumas 7's habían derrotado este domingo a Fiji en las semifinales, 29 a 21, con tries de Santiago Mare (2), Santiago Álvarez (2) y Luciano González.

En la final, los argentinos sumaron sus 19 puntos gracias a los tries de Marcos Moneta (2) y Luciano González y a las conversiones de Santiag Vera Feld.

La primera jornada de Los Pumas 7's

En la primera jornada del Seven de Ciudad del Cabo, Los Pumas 7's pasaron por arriba con un contundente 36 a 0 a Australia y derrotaron luego a Francia, 24 a 19, comenzando de esta manera con el pie derecho su participación en la segunda fecha del Circuito Mundial, que se desarrolla en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tras un arranque con muchas dudas en Dubai. Luego, llegó la derrota con España, por 31 a 26, pero de igual forma avanzaron a las semifinales de la Copa de Oro.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se impusieron cómodamente a Australia gracias a los seis tries, que llegaron de la mano de Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano (por duplicado) y Santiago Vera Feld. Además, González anotó dos conversiones y Vera Feld la restante.

Después de ese encuentro llegó un nuevo triunfo, esta vez, ante Francia. El equipo argentino venció a los europeos por 24 a 19, gracias a los tries de Santiago Vera Feld, Luciano González (2), Martiniano Arrieta.

El combinado argentino cerró su participación ante España, que se impuso por 31-26. Luciano González Rizzoni con un doblete, Marcos Moneta y Eliseo Morales consiguieron los tries de los comandados por Santiago Gómez Cora.