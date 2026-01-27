Cuándo jugarán Los Pumas ante los Wallabies de Australia en Mendoza

Se publicó el cronograma del seleccionado de rugby y una fecha será en Mendoza, ante Australia.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, confirmó su calendario para la temporada 2026. Entre las novedades, la más importante para la provincia es el regreso del equipo al estadio Malvinas Argentinas, donde enfrentará un partido ante los Wallabies, el seleccionado de Australia.

El encuentro va a desarrollarse el sábado 5 de septiembre y forma parte de un calendario que tendrá al equipo comandado por Felipe Contepomi disputando algunos encuentros en el marco del Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos partidos frente a Australia, distribuidos todos en seis provincias.

El calendario de Los Pumas Durante julio, el equipo nacional recibirá a Escocia, Gales e Inglaterra por el Nations Championship. El estreno será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a los escoceses. Luego, el 11 de julio, San Juan será sede del cruce ante Gales en el Estadio del Bicentenario, mientras que el 18 de julio Santiago del Estero albergará el duelo ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Luego se suma la visita de Sudáfrica, que disputará un único test-match el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez. Posteriormente, Australia será rival en dos encuentros: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha es el que se disputará en Mendoza.

Gira europea y venta de entradas La actividad internacional se completará en noviembre con la gira por Europa, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, antes de disputar el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.