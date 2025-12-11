La Ciudad celebra la Semana del Tango con conciertos, recorridos y homenajes a Gardel

La Ciudad de Buenos Aires celebrará la Semana del Tango con una programación especial que incluirá conciertos, visitas guiadas, recorridos urbanos y homenajes. La propuesta se enmarca en el Día Nacional del Tango , que se conmemora cada 11 de diciembre, y coincide con los 90 años del nacimiento de Carlos Gardel , figura central en la historia del género, además del nacimiento de Julio de Caro, compositor, violinista y director.

La celebración se extenderá durante cinco días y tendrá como uno de sus ejes principales al Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en el barrio del Abasto, que ofrecerá una agenda de actividades gratuitas y sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio cultural del tango y acercar su historia a públicos diversos, en distintos puntos de la Ciudad.

En el marco de la Semana del Tango, este miércoles 10 de diciembre a las 17 se realizaron clases de baile abiertas a todos los niveles. La actividad estuvo a cargo de Florencia Zárate y Guido Palacios, campeones mundiales de Tango Escenario 2013, quienes compartieron técnicas y conceptos fundamentales del baile.

Este jueves, fecha central por el Día Nacional del Tango, se llevaron a cabo a las 12 y a las 14 las visitas guiadas Tras los pasos del Morocho del Abasto. El recorrido permitió conocer la casa donde vivió Carlos Gardel y sumergirse en su historia personal y artística a través de documentación histórica, fotografías, música y registros audiovisuales. La experiencia propuso un acercamiento contextualizado a la figura del Zorzal Criollo, clave para comprender la identidad cultural porteña.

Ese mismo día, a las 17.30, el periodista y escritor Eduardo Parise presentó su libro Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno. La charla abordó distintos aspectos de la vida del cantor, como su infancia, su vínculo con su madre, sus viajes, sus gustos personales y su trayectoria artística. La actividad concluyó con un concierto de la cantante Lucrecia Merico, quien interpretó tangos de Gardel y Le Pera junto al guitarrista Juan Iruzubieta.

Coleccionismo y patrimonio sonoro

La celebración continuará este viernes 12 a las 17.30, cuando el Museo Casa Carlos Gardel sea sede del Encuentro de Coleccionistas, una propuesta dedicada al patrimonio sonoro del tango. Participarán Pablo Taboada, Ricardo Stockdale y Juan Cruz Rosas, integrantes de la Academia Nacional del Tango, quienes compartirán discos originales de 78 rpm y realizarán una escucha comentada en vitrola. El encuentro pondrá en valor el coleccionismo como una forma de preservación de los primeros cincuenta años del tango grabado.

Conciertos y nuevas voces del género

El sábado 13 a las 17 se presentará el concierto Tango a Tres Bandas, con las voces de Jesús Hidalgo, Hernán Genovese y Esteban Riera. Los cantores se reunirán luego de varios años para interpretar un repertorio que reflejará la identidad artística de cada uno, con dúos y tríos que marcarán uno de los momentos destacados de la semana.

El domingo 14 a las 18 será el turno de Milagros Amud y Trío. Con 19 años y conocida por haber sido finalista del certamen televisivo La Voz Argentina, Amud se presenta como una de las voces jóvenes más populares del tango actual. El concierto combinará clásicos del género con obras contemporáneas, en una propuesta que apunta a la renovación del tango sin perder su raíz.

El tango en el espacio urbano

El Casco Histórico también formará parte de la celebración con recorridos temáticos que se realizarán el jueves 11 y el sábado 13 a las 17. Las caminatas partirán desde la calle Balcarce y finalizarán en la Avenida de Mayo, recorriendo el exterior de antiguas tanguerías y abordando la historia del baile, sus distintas etapas, los arquetipos del arrabal porteño, el lunfardo y los escenarios donde se desarrolló el tango como expresión cultural.

Homenaje artístico en Lavalle

En paralelo, este jueves 11 desde las 18, el Almacén y Bar Lavalle será escenario de la presentación y develación de una escultura original del artista Juan Pablo Deplá. La obra, que representa un bandoneón, rinde homenaje a Walter Ríos y Mariel Dupetit, figuras destacadas del tango. Debido a que ambos se encuentran de gira en el exterior, se proyectará material audiovisual con sus palabras. El músico Gastón Petrola participará como artista invitado en esta actividad de acceso libre.