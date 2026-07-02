Pruebas Aprender: Alfredo Cornejo celebró los datos de Mendoza

Alfredo Cornejo festejó los resultados de las Pruebas Aprender 2025. Mirá los datos de Lengua y Matemática.

Mendoza no escapó a la tendencia nacional y obtuvo los mejores resultados en Lengua de los últimos 13 años en las Pruebas Aprender. En todo el país, los datos también son alentadores: se alcanzaron los mejores resultados de la última década.

Alfredo Cornejo celebró los resultados de las Pruebas Aprender. Gobierno de Mendoza Alfredo Cornejo celebró los datos de las Pruebas Aprender Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 le dieron a Alfredo Cornejo una noticia para celebrar. Los datos de Mendoza en Lengua y Matemática muestran una mejora que ubica a la provincia por debajo del promedio nacional en alumnos con dificultades de aprendizaje, con los mejores índices en Lengua de los últimos 13 años.

En Lengua, solo el 21,5% de los alumnos de sexto grado no logró alcanzar los aprendizajes esperados, el registro más bajo desde 2012. El dato implica, en términos concretos, que el 78,5% de los estudiantes mendocinos de ese grado llegó a niveles satisfactorios o avanzados en la materia. Una cifra que además queda por debajo del promedio nacional (76,9%), lo que posiciona a Mendoza entre las provincias con mejores resultados en el área.

Resultados de las Pruebas Aprender en Lengua. Gobierno de Mendoza Qué pasó en Matemática En Matemática, la tendencia también es positiva. El porcentaje de alumnos con mayores dificultades bajó al 19,3%, en lo que el propio gobernador interpretó como el comienzo de la reversión del impacto que dejó la pandemia en los aprendizajes. "Empezamos a revertir el impacto de la pandemia", señaló Cornejo al comentar los resultados.

El gobernador atribuyó la mejora en los resultados de las Pruebas Aprender a una política educativa sostenida en el tiempo, con foco en la alfabetización, la enseñanza de matemática y el uso de datos para orientar decisiones pedagógicas. También destacó el rol de los docentes y equipos directivos como parte central de los avances registrados.