Los Pumas 7's y un nuevo podio: vencieron a Fiji y se quedaron con el bronce en Valladolid

Tras caer en la semi ante Sudáfrica, Los Pumas 7's se impusieron 28-17 sobre Fiji y obtuvieron el tercer puesto para llegar con chances a la última etapa.

Los Pumas 7’s volvieron a demostrar por qué siguen siendo uno de los equipos más competitivos SVNS World Championship. En Valladolid, el seleccionado argentino cerró su participación con una victoria por 28-17 sobre Fiji y se quedó con la medalla de bronce, un resultado que le permite llegar con chances de pelear el título en la tercera y última etapa de la temporada.

El resultado tiene un valor doble para los dirigidos por Santiago Gómez Cora. Además de confirmar que siguen entre las potencias de la especialidad, les permite llegar con chances matemáticas a la definición del próximo fin de semana en Bordeaux. Con los puntos obtenidos en suelo español, Argentina suma 34 unidades y continúa en el segundo lugar de la clasificación general. Sudáfrica lidera con 38, mientras que Australia, campeón tras vencer 26-19 a los sudafricanos en la final, alcanzó los 30 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2061091076128055712&partner=&hide_thread=false ¡De bronce! Siempre con este equipo pic.twitter.com/6nJKlfVbZQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 31, 2026

Cómo fue el recorrido de Los Pumas 7's en el SVNS de Valladolid Los Pumas 7's habían tenido una jornada de sábado soñada en Valladolid, donde derrotaron a sus pares de Nueva Zelanda y Francia para meterse en las semifinales en una nueva fecha del Circuito Mundial de Seven que se disputa en esa ciudad española.

La actividad del sábado para los dirigidos por Santiago Gómez Cora se inició durante la mañana, con el cómodo triunfo por 24-0 sobre Nueva Zelanda, gracias a los tries de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro, además de las tres conversiones de Santiago Vera Feld. Este triunfo le permitió a la Argentina finalizar primero en el Grupo B, ya que este viernes había derrotado a Alemania (26-17) y a Uruguay (40-14).