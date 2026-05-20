Mendoza será sede de un nuevo espectáculo de rugby con Los Pumas y Australia

La Selección Argentina de rugby , Los Pumas, volverá a jugar en Mendoza el próximo 5 de septiembre de 2026, cuando enfrente a Australia national rugby union team (conocidos como los Wallabies) en el Estadio Malvinas Argentinas. Al respecto dialogó con MDZ Club Federico Chiapetta , subsecretario de Deportes provincial, quien destacó el impacto deportivo y turístico del evento.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo y Chiapetta destacó el impacto deportivo y turístico del evento . “Una vez más Mendoza recibe a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia”, señaló el funcionario en diálogo con la 105.5 FM MDZ Radio . Además, remarcó que la provincia “siempre está en agenda” para este tipo de encuentros y recordó que el seleccionado nacional ya disputó “14 o 15 veces” partidos en territorio mendocino.

20-05-2026 - MC - FEDERICO CHIAPETTA- SUBSECRETARIO DE DEPORTES DE MENDOZA - LOS PUMAS EN MENDOZA.mp3

Chiapetta sostuvo que el regreso del combinado nacional representa “una parte muy importante” para la provincia “deportiva y turística”. En ese sentido, afirmó que estos eventos “generan” la llegada de visitantes de distintos puntos del país y benefician a las instituciones locales.

“Viene mucha gente y muchos chicos del resto del país. Clubes también se benefician”, expresó. También explicó que parte de las entradas quedan destinadas a las entidades deportivas mendocinas: “Nosotros se las damos a los clubes para que ellos las vendan y quede un porcentaje importante para ellos”.

El subsecretario indicó además que la organización del encuentro incluyó gestiones conjuntas entre el Gobierno de Mendoza, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y áreas vinculadas al turismo nacional. “Nos pareció importante darle más difusión y empezar a reforzar el tema del deporte con el turismo”, afirmó.

Un rival histórico y un partido especial

Sobre el aspecto deportivo, Chiapetta destacó la relevancia del rival y el contexto internacional del partido. “Australia es un rival muy especial e histórico para la Argentina. Cualquiera de los partidos siempre sale buenísimo”, aseguró.

El funcionario también explicó que el calendario internacional cambió para 2026 y que eso reducía las posibilidades de albergar encuentros en el país. Sin embargo, sostuvo que “no fue tan difícil” concretar la llegada de Los Pumas a Mendoza porque “han sido exitosas todas las experiencias” anteriores en la provincia.

Además, remarcó que el encuentro ante Australia será “el último partido del año que juega Los Pumas en Argentina” antes de continuar la temporada en Europa y de cara al Mundial de rugby del año siguiente.