Rugby: goleadas, sorpresas y una tabla que empieza a marcar tendencia en el Provincial

Se jugó completa la cuarta fecha con resultados abultados y equipos que ya se perfilan para meterse en el Top 8 del rugby cuyano.

La cuarta fecha del torneo provincial de rugby dejó algo poco habitual en las fechas anteriores: Se jugaron los seis partidos. Y no solo eso, sino que además hubo marcadores muy desparejos que empiezan a marcar una tendencia en la competencia.

En el Provincial de Rugby, las goleadas son tendencia El resultado más impactante lo protagonizó Mendoza RC, que no tuvo piedad y aplastó a San Jorge en San Rafael por un contundente 100 a 13, dejando en claro su poderío ofensivo.

En otro de los duelos atractivos de la jornada, Los Tordos superó a CPBM por 36 a 28 en un partido parejo jugado en Liceo, mientras que Universitario se hizo fuerte como visitante y venció a Rivadavia por 33 a 15.

CPBM Marista, por su parte, se recuperó con autoridad y volvió a meterse en la conversación tras golear a Banco por 59 a 0, mostrando una clara reacción en el torneo.

Finalmente, Liceo dio el golpe fuera de casa al vencer a Peumayén en el Bajo por 29 a 23 en un duelo ajustado que se resolvió por detalles.