Nueva tragedia en Brasil: un guía quiso sacarse una foto, perdió el equilibrio y cayó al vacío

Caio Rocha Aguiar Arrabal acompañaba a un grupo de turistas por el sendero Pedra do Macaco cuando perdió el equilibrio y cayó desde unos 150 metros de altura.

El guía subió a las piedras para sacarse una foto y se resbaló cuando bajaba.

Una nueva tragedia conmociona a Brasil y a la ciudad de Río de Janeiro, luego de que un guía turístico de 44 años muriera tras caer desde un precipicio de 150 metros de altura en el sendero Pedra do Macaco, este domingo. La víctima acompañaba a un grupo de personas y perdió la vida cuando, aparentemente, intentaba sacarse una foto.

Caio Rocha Aguiar Arrabal falleció mientras guiaba a un grupo de turistas de Araruama en un sendero que recorría por primera vez. Según trascendió, el accidente ocurrió cuando intentaba subir por una zona de piedras.

El video de la tragedia en Brasil En las imágenes que se viralizaron, se puede ver al hombre intentando descender por un sector rocoso cercano al precipicio. Luego pierde el equilibrio, resbala, golpea contra las piedras y finalmente cae por el acantilado.