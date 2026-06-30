Mazazo para Brasil: Ancelotti pierde a un titular para los octavos de final ante Noruega

El mediocampista de Brasil sufrió un desgarro frente a Japón y quedó descartado para el próximo compromiso de la Canarinha en la Copa del Mundo.

Golpe duro para Brasil: Ancelotti pierde a una pieza clave del mediocampo para los octavos de final ante Noruega.

En medio de la alegría por la agónica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Brasil recibió una noticia que golpeó de lleno al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Uno de los futbolistas que había sido titular en el triunfo ante Japón quedó descartado por lesión y no podrá estar en el duelo frente a Noruega.

El seleccionado brasileño confirmó que Lucas Paquetá sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, lesión que se produjo durante el encuentro de los 16avos de final frente al conjunto asiático. Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, el mediocampista quedó automáticamente desafectado para el próximo compromiso de la Canarinha.

Lucas Paquetá sufrió un desgarro y está descartado en Brasil Lucas Paquetá salió lesionado frente a Japón. Brasil pierde a una pieza clave antes de los octavos del Mundial. EFE La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador iniciará un tratamiento intensivo bajo la supervisión del cuerpo médico con el objetivo de recuperarse lo antes posible. Sin embargo, los tiempos de recuperación hacen prácticamente imposible que pueda estar disponible para el choque de octavos de final.

La baja representa un problema para Carlo Ancelotti, ya que Paquetá había sido una pieza importante en el funcionamiento del equipo durante el torneo. Ahora el entrenador italiano deberá definir quién ocupará su lugar cuando Brasil enfrente a Noruega, que eliminó a Costa de Marfil y será el próximo rival del pentacampeón del mundo.