El provocador gesto de una figura de Brasil a los jugadores de Japón tras eliminarlos del Mundial

Tras la agónica clasificación a octavos de final, un jugador de Brasil se burló de los asiáticos y les lanzó una frase que desató la polémica. El video.

Los jugadores de Brasil celebran su agónica victoria ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial.

Después de sufrir más de la cuenta frente a Japón, Brasil consiguió un agónico triunfo por 2-1 gracias al gol de Gabriel Martinelli y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Pero una vez terminado el partido, más allá del desahogo, hubo una imagen que se viralizó y llamó la atención.

El protagonista fue Matheus Cunha. Mientras los jugadores asiáticos lamentaban la eliminación, el delantero del Manchester United se dio vuelta hacia ellos, levantó una mano mostrando los cinco dedos y, según se puede apreciar en el video, les gritó: "Tenemos cinco Mundiales, respeto".

Video: el gesto y la frase de Matheus Cunha a los jugadores de Japón Los gestos de Matheus Cunha a los jugadores de Japón. El gesto, de igual manera, tiene una explicación. En la previa del cruce de 16avos, el delantero Kento Shiogai había calentado el clima con una frase que no cayó nada bien en el plantel de Carlo Ancelotti. "Brasil ya no es el mismo", aseguró, y además sostuvo que hoy selecciones como Argentina y Francia estaban un escalón por encima del Scratch.

El delantero pasó de la provocación a consolar a un rival Esas declaraciones fueron tomadas como una provocación puertas adentro y sirvieron como combustible para un partido que terminó siendo mucho más complicado de lo imaginado. Sin embargo, la tensión duró apenas unos minutos.

Después de su desafiante frase, el propio Cunha cambió por completo de actitud y, junto con Neymar -que sorpresivamente no jugó ni un minuto-, fue uno de los primeros en acercarse a Kento Tanaka, el futbolista que perdió la pelota en la jugada que terminó con el tanto de la clasificación. Ambos intentaron consolar al japonés, visiblemente golpeado por un error que terminó siendo decisivo para la eliminación de su selección.