Brasil sufrió hasta el final: lo bueno y lo malo de la victoria sobre Japón

Brasil sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiendo su jerarquía para vencer a Japón y meterse entre los 16 mejores del Mundial. El equipo de Carlo Ancelotti estuvo en desventaja durante gran parte del encuentro, reaccionó en el segundo tiempo y encontró el gol del triunfo en tiempo de descuento.

Estas fueron las claves positivas y negativas que dejó un partido cargado de emociones.

El entrenador italiano volvió a demostrar por qué es uno de los técnicos más prestigiosos del mundo. Tras un primer tiempo en el que Brasil se mostró incómodo y se fue al descanso en desventaja, movió el banco con inteligencia. Los ingresos de Endrick por Lucas Paquetá y de Gabriel Martinelli por Matheus Cunha cambiaron el partido. Endrick se hizo dueño del mediocampo y Martinelli terminó marcando el gol que selló la clasificación brasileña.

Ni siquiera el 0-1 alteró el plan de Brasil. El equipo mantuvo la calma, siguió apostando por su idea de juego y nunca cayó en la desesperación. Tras encontrar rápidamente el empate en el complemento, acorraló a Japón durante toda la segunda mitad hasta encontrar el premio en el tiempo de descuento.

La enorme actuación de Casemiro

Casemiro volvió a ser determinante. Además de convertir el gol del empate, completó el 89% de sus pases con efectividad, ganó la mayoría de sus duelos, realizó cuatro despejes, dos remates al arco y fue uno de los futbolistas con mayor participación del partido. La única preocupación llegó a los 90 minutos, cuando dejó el campo de juego con una molestia en el aductor.

Casemiro empató de cabeza y sale a festejarlo con todo, mientras Neymar se metió a la cancha para celebrar. EFE

Lo malo

Japón renunció a atacar demasiado pronto

Después de un muy buen primer tiempo, en el que logró ponerse en ventaja, el conjunto asiático se replegó excesivamente. Brasil lo empujó contra su arco, pero también Japón colaboró al ceder la posesión y el terreno. Apostó todo a resistir y a un eventual contragolpe que nunca apareció.

Otro flojo partido de Danilo

El lateral brasilero volvió a mostrar dudas. En la jugada del gol japonés perdió una pelota en la salida que terminó aprovechando Sano para abrir el marcador. Aunque el triunfo brasileño terminó disimulando el error, fue una de las actuaciones más bajas del equipo.

Un error defensivo que costó la clasificación

Cuando el empate parecía sellado y el partido se encaminaba al alargue, Japón cometió un error difícil de explicar. En pleno tiempo de descuento, Ao Tanaka intentó salir jugando desde la puerta de su área en lugar de despejar el balón. Rayan robó la pelota, asistió a Martinelli y Brasil encontró un gol que castigó la falta de pragmatismo del conjunto nipón.